إذاعة تونسية: الزمالك استفسر عن ضم غربال.. وسببان يعقدان انتقاله

الخميس، 10 يوليه 2025 - 13:13

كتب : FilGoal

محمود غربال - الاتحاد المنستيري

استفسر نادي الزمالك عن إمكانية التعاقد مع محمود غربال لاعب الاتحاد المنستيري وفقا لإذاعة موزابيك التونسية.

ويواصل الزمالك محاولات تدعيم صفوفه تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد.

وبحسب إذاعة موزاييك التونسية، فإن الزمالك استفسر عن ضم محمود غربال لاعب الاتحاد المنستيري دون تقديم عرض رسمي.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن انتقال غربال إلى الزمالك في الوقت الحالي يبدو صعبا، بسبب عدم حصول الاتحاد المنستيري على الدفعة الثانية من انتقال أحمد الجفالي، إضافة إلى تفضيل اللاعب الانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية.

يذكر أن غربال كان قد رفض عرضين من بلجيكا وروسيا وينتظر الحصول على عروض أفضل.

محمود غربال صاحب الـ21 عاما يجيد اللعب في مركز المدافع الأيمن والجناح.

ولعب غربال 31 مباراة مع الاتحاد المنستيري وسجل 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

محمود غربال الزمالك الاتحاد المنستيري
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