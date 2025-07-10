مانشستر يونايتد يضم مهاجم لوهافر.. ويقرر إعارته

الخميس، 10 يوليه 2025 - 12:34

كتب : FilGoal

جماهير مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد تعاقده مع المهاجم الفرنسي الشاب إنزو كانا بيك قادما من لوهافر.

وقرر النادي الإنجليزي إعارة المهاجم الشاب خارج إنجلترا لمدة موسم.

وأفاد مانشستر يونايتد عبر موقعه: "يسرنا الإعلان عن التعاقد مع إنزو كانا بيك".

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وأضاف "سيقضي المهاجم الشاب موسم 2025-2026 على سبيل الإعارة في فريق لوزان السويسري".

في الموسم الماضي، سجل الفرنسي الشاب 9 أهداف في 18 مباراة مع فريق لوهافر تحت 19 عامًا.

كما جلس على مقاعد البدلاء في الفريق الأول مرتين.

ويعد كانا بيك أحد المواهب الواعدة في الكرة الفرنسية.

إنزو كانا بيك مانشستر يونايتد لوهافر لوزان
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