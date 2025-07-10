مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع مهاجم مغربي تمهيدا لضمه

أتم نادي الاتحاد السكندري اتفاقه مع مهاجم مغربي تمهيدا لضمه ضمن تدعيمات الموسم الجديد.

ويختتم الاتحاد السكندري معسكره الأول تحت قيادة أحمد سامي المدير الفني اليوم الخميس.

وقال مصدر من الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "النادي يقترب من ضم مهاجم مغربي، ومن المقرر وصول اللاعب إلى مصر الأسبوع المقبل".

وتابع المصدر "الفريق يختتم معسكره المغلق اليوم الخميس، ويمنح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية قبل التجمع مجددا يوم الأحد".

ويُشرف أحمد سامي على تدريب الاتحاد السكندري خلال الموسم المقبل.

وسيخوض الاتحاد تدريباته على ملعب أليكس ويست.

وكان الاتحاد السكندري قد أنهى الدوري المصري الممتاز في المركز الخامس بمجموعة تفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وجاءت قائمة الاتحاد الأولية التي ضمت 21 لاعبا، على النحو التالي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان - عمرو خليل - أحمد دعدور

خط الدفاع: محمود علاء - محمود شبانة - محمد مغربي - مصطفى إبراهيم - عمرو صالح - علاء يحيى - أحمد أيمن

خط الوسط: عمر الوحش - كريم الديب - عبد الغني محمد - مورو ساليفو

الهجوم: أحمد عيد - فان ديريك - هشام عادل - إسلام سمير - فادي فريد - شكري نجيب - عمرو جمعة