أياكس يعلن رحيل جوردن هندرسون

الخميس، 10 يوليه 2025 - 12:21

كتب : FilGoal

إنجلترا - أوكرانيا - جوردان هندرسون

أعلن أياكس أمستردام رحيل جوردن هندرسون هذا الصيف بعد الاتفاق على عدم إكمال التعاقد لنهاية الموسم المقبل.

وقرر جوردن هندرسون لاعب وسط أياكس أمستردام عدم تمديد عقده مع الفريق الهولندي وأصبح لاعبا حرا.

عقد هندرسون مع أياكس يتضمن بندا يسمح له بالرحيل مجانا هذا الصيف إذا رغب في تفعيله.

أخبار متعلقة:
تقرير إيطالي: يوفنتوس يخطط للتخلص من فلاهوفيتش تقرير: القادسية يحسم صفقة هداف الدوري الإيطالي بـ 67 مليون يورو الرابع على التوالي.. ميسي يسجل ثنائية في انتصار إنتر ميامي بالدوري الأمريكي تشابي ألونسو: مررنا بيوم صعب أمام باريس سان جيرمان

وودع الدولي الإنجليزي زملائه قبل أن يعلن النادي الهولندي رحيله بشكل رسمي.

وأفاد النادي عبر موقعه: "هندرسون سيغادر أياكس. بعد تعاون النادي مع طلب اللاعب بإنهاء عقده الحالي".

وأضاف "كان عقد اللاعب الإنجليزي مع أياكس يمتد حتى 30 يونيو 2026، ولكنه سينتهي الآن على الفور".

وأوضح تقرير شبكة ذا أثليتك أن هندرسون يدرس عدة عروض من الدوري الإنجليزي الممتاز ومن مختلف أنحاء أوروبا بعد انفصاله عن أياكس.

ويعتزم هندرسون البالغ من العمر 35 عامًا اتخاذ قراره بشأن مستقبله خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويطمح قائد ليفربول السابق في الحصول على دقائق لعب منتظمة، من أجل المشاركة في كأس العالم الصيف المقبل مع منتخب إنجلترا.

قبل أيام، أفادت شبكة سكاي سبورتس أن نادي أولمبيك مارسيليا يهتم بالتعاقد مع جوردن هندرسون لاعب وسط أياكس أمستردام هذا الصيف.

ولفت التقرير إلى أن روبرتو دي زيربي مدرب مارسيليا حريص على التعاقد مع الدولي الإنجليزي.

عقب رحيله من ليفربول في صيف 2023، انضم هندرسون إلى الاتفاق السعودي.

لكنه اتخذ قرارا مفاجئا بالرحيل عن الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير 2024، بعد 6 أشهر فقط من انضمامه للفريق قادما من ليفربول.

وقرر هندرسون فسخ عقده بالتراضي مع الاتفاق وقدم تضحية مالية هائلة من أجل الانتقال لصفوف أياكس، معللا رحيله بعدم الانسجام مع الأجواء بالدوري السعودي.

ووقع هندرسون على عقد يمتد مع أياكس حتى يونيو 2026 لكن يمكنه فسخه في صيف 2025.

جوردن هندرسون أياكس
نرشح لكم
فراتيسي يخضع لعملية جراحية.. وقد يعود مع بداية الموسم الجديد فيورنتينا يعيد دجيكو للدوري الإيطالي ماركا: كوناتي رفض عرضين لتجديد تعاقده مع ليفربول تقرير إيطالي: يوفنتوس يخطط للتخلص من فلاهوفيتش تشابي ألونسو: مررنا بيوم صعب أمام باريس سان جيرمان سكاي: نابولي ينتظر ضمانات جالتا سراي لإتمام انتقال أوسيمين ثلاثية في 24 دقيقة.. رقم سلبي لـ ريال مدريد يحدث لأول مرة منذ 20 عاما عثمان ديمبيلي يحطم رقمه الشخصي على حساب ريال مدريد
أخر الأخبار
فراتيسي يخضع لعملية جراحية.. وقد يعود مع بداية الموسم الجديد 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من البنك لـ في الجول: ثنائي الزمالك يهدد مصير صفقة أحمد ربيع 19 دقيقة | ميركاتو
مدافع نانت قد يزامل حمدي فتحي في الوكرة أو النني مع الجزيرة 37 دقيقة | ميركاتو
الصفقة السابعة.. البنك الأهلي يضم أحمد متعب 49 دقيقة | الدوري المصري
ورشة طبية باتحاد الكرة للوقاية من "الموت المفاجئ" 56 دقيقة | الكرة المصرية
الرياضية: ثيو هيرنانديز يوقع على عقود انضمامه إلى الهلال 57 دقيقة | ميركاتو
فيورنتينا يعيد دجيكو للدوري الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: فنربخشة يتوصل لاتفاق مع سان جيرمان من أجل ضم أسينسيو ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد إقصاء فلومينينسي.. فريق وحيد لم يتلق خسارة في كأس العالم للأندية 2 خبر في الجول - بيراميدز يعير ثلاثي الفريق لسموحة والجونة 3 خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم 4 أحمد ريان: تمنيت الانتقال لـ الزمالك.. ولهذا لم تتم الصفقة وكنت محقا مع موسيماني
/articles/508995/أياكس-يعلن-رحيل-جوردن-هندرسون