بعد 5 تجارب في مصر.. عزام التنزاني يعلن عودة حميد ماو
الخميس، 10 يوليه 2025 - 12:19
كتب : FilGoal
عاد لاعب الوسط التنزاني حميد ماو لصفوف نادي عزام يونايتد بعدما قضى 7 سنوات بالدوري المصري.
حميد ماو
النادي : عزام يونايتد
وخاض ماو آخر تجاربه مع نادي طلائع الجيش .
وأعلن نادي عزام يونايتد التنزاني عودة حميد ماو إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.
وسبق لماو اللعب في 5 أندية مصرية، إذا انتقل من عزام يونايتد إلى بتروجت في صيف 2018.
ومن بتروجت إلى إنبي في صيف 2019، ثم انتقل للإنتاج الحربي.
ولعب حميد ماو في غزل المحلة بين عامي 2021-2023.
وانتقل حميد ماو إلى طلائع الجيش في صيف 2023 وقضى معه موسمين قبل أن يعلن عودته إلى نادي عزام يونايتد.
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