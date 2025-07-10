تقرير إيطالي: يوفنتوس يخطط للتخلص من فلاهوفيتش

الخميس، 10 يوليه 2025 - 11:55

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس

يوفنتوس فلاهوفيتش
نرشح لكم
فراتيسي يخضع لعملية جراحية.. وقد يعود مع بداية الموسم الجديد فيورنتينا يعيد دجيكو للدوري الإيطالي ماركا: كوناتي رفض عرضين لتجديد تعاقده مع ليفربول أياكس يعلن رحيل جوردن هندرسون تشابي ألونسو: مررنا بيوم صعب أمام باريس سان جيرمان سكاي: نابولي ينتظر ضمانات جالتا سراي لإتمام انتقال أوسيمين ثلاثية في 24 دقيقة.. رقم سلبي لـ ريال مدريد يحدث لأول مرة منذ 20 عاما عثمان ديمبيلي يحطم رقمه الشخصي على حساب ريال مدريد
أخر الأخبار
فراتيسي يخضع لعملية جراحية.. وقد يعود مع بداية الموسم الجديد 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من البنك لـ في الجول: ثنائي الزمالك يهدد مصير صفقة أحمد ربيع 19 دقيقة | ميركاتو
مدافع نانت قد يزامل حمدي فتحي في الوكرة أو النني مع الجزيرة 37 دقيقة | ميركاتو
الصفقة السابعة.. البنك الأهلي يضم أحمد متعب 49 دقيقة | الدوري المصري
ورشة طبية باتحاد الكرة للوقاية من "الموت المفاجئ" 56 دقيقة | الكرة المصرية
الرياضية: ثيو هيرنانديز يوقع على عقود انضمامه إلى الهلال 57 دقيقة | ميركاتو
فيورنتينا يعيد دجيكو للدوري الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: فنربخشة يتوصل لاتفاق مع سان جيرمان من أجل ضم أسينسيو ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد إقصاء فلومينينسي.. فريق وحيد لم يتلق خسارة في كأس العالم للأندية 2 خبر في الجول - بيراميدز يعير ثلاثي الفريق لسموحة والجونة 3 خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم 4 أحمد ريان: تمنيت الانتقال لـ الزمالك.. ولهذا لم تتم الصفقة وكنت محقا مع موسيماني
/articles/508992/تقرير-إيطالي-يوفنتوس-يخطط-للتخلص-من-فلاهوفيتش