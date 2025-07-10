الرابع على التوالي.. ميسي يسجل ثنائية في انتصار إنتر ميامي بالدوري الأمريكي

الخميس، 10 يوليه 2025 - 10:59

كتب : محمد سمير

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

واصل ليونيل ميسي تألقه في الدوري الأمريكي وسجل هدفين في انتصار إنتر ميامي على نيو إنجلاند ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

وتغلب إنتر ميامي على نيو إنجلاند بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات القسم الشرقي.

وسجل ميسي هدفي إنتر ميامي ليحقق الفريق انتصاره الرابع على التوالي.

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ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 35 نقطة بفارق 7 نقاط عن صدارة ترتيب القسم الشرقي.

ويتبقى 3 مباريات مؤجلة لفريق إنتر ميامي بعد غيابه الفترة الأخيرة بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية.

ثنائية ميسي رفعت رصيده إلى 14 هدفا في المركز الثاني بترتيب هدافين الدوري الأمريكي بفارق هدفين فقط.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة فجر الأحد أمام ناشفيل.

واستعاد إنتر ميامي توازنه في الدوري الأمريكي بعد سلسلة من النتائج السيئة.

وحافظ إنتر ميامي بانتصاره على نيو إنجلاند على سجله بلا هزيمة في الدوري بآخر 5 مباريات خاضهم الفريق.

إنتر ميامي ليونيل ميسي الدوري الأمريكي
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