"غير مقبول الشماتة أو استغلال الموقف".. رسالة شيكابالا عن أزمة إبراهيم سعيد

يرفض محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك المعتزل الهجوم على إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر السابق.

شيكابالا النادي : معتزل الزمالك

ويمر إبراهيم سعيد بأزمة في الوقت الحالي قبل أن يغادر محبسه بعد ما يقارب من 4 أشهر.

ورفض شيكابالا الشماتة في أزمة نجم مصر السابق وطالب بمساندته رغم الخلاف السابق بين الثنائي.

وكتب محمود شيكابالا عبر حسابه الرسمي "إبراهيم سعيد من أبرز مدافعي جيله، وتاريخه مع الكرة المصرية لا يمكن لأحد أن ينكره".

وتابع "اليوم هو يمر بأزمة ومن غير المقوبل أن نرى شماتة أو استغلال للموقف للهجوم عليه".

وشدد "الأصول تقول أن نقف بجانب من يحتاج لمساندة نفسية، وألا نلقي الحجارة عليه".

وأضاف "من الوارد أن يخطيء الجميع، ويمكن أن نمر بلحظات ضعف".

واختتم شيكابالا رسالته "أدعي لإبراهيم سعيد من قلبي أن يفك الله كربه، ويمر من الأزمة أقوى من الأول".

ونشر إبراهيم سعيد مقطع فيديو عقب خروجه من السجن وتحدث باكيا عن سبب محبسه بسبب من شهد زورا ضده على حسب تصريحاته".