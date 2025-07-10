تشابي ألونسو: مررنا بيوم صعب أمام باريس سان جيرمان

أوضح تشابي ألونسو المدير الفني لـ ريال مدريد أن في فريقه سيتعلم من الخسارة الكبيرة ضد باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025.

وسقط ريال مدريد في فخ الخسارة بنتيجة 4-0 أمام باريس سان جيرمان في نصف نهائي مونديال الأندية.

وقال تشابي ألونسو المدير الفني لـ ريال مدريد لـ DAZN: "خسرنا مباراة صعبة، وهذه هي كرة القدم، استقبلنا هدفين في بداية المباراة بأخطاء دفاعية، وحاولنا أن نتماسك قليلا لكن تلقينا الهدف الثلث من بعض الأخطاء الدفاعية وتفكك الفريق".

وأضاف "في الشوط الثاني حدث نفس الأمر وسنتعلم من أخطائنا، وهذه نهاية بطولة وبداية حقبة أخرى".

وواصل "مررنا بيوم صعب ولدينا موسم جديد وسنحاول الاستفادة من الأخطاء ونفكر كثيرا في التحسن".

وأتم عن ثنائية فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي: "لم تعمل بشكل جيد وسنحاول تحسينها".

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وتأهل باريس سان جيرمان لمواجهة تشيلسي الإنجليزي في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية.

سجل ثلاثية باريس سان جيرمان فابيان رويز هدفين في الدقيقتين 6، و24، فيما سجل عثمان ديمبلي الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة.

وأكمل جونكالو راموس رباعية باريس سان جيرمان في الدقيقة 87 واحتفل على طريقة الراحل ديوجو جوتا لاعب ليفربول.

ونال فابيان رويز جائزة رجل المباراة لأفضل لاعب بعدما سجل هدفين ضمن رباعية فريقه.

وتأخر انطلاق المباراة 10 دقائق بسبب تأخر حافلة فريق ريال مدريد نتيجة الازدحام المروري.

وألحق باريس سان جيرمان بمنافسه ريال مدريد أول هزيمة له في كأس العالم للأندية.