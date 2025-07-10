فابيان رويز: قدمنا أداءً رائعا ضد ريال مدريد.. وسعيد بالهدفين ولكن

وصف فابيان رويز لاعب وسط باريس سان جيرمان، أداء فريقه أمام ريال مدريد بالرائع.

واكتسح باريس سان جيرمان منافسه ريال مدريد برباعية نظيفة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال رويز في تصريحات عبر DAZN عقب المباراة: "كانت مباراة رائعة، قدما أداءً مثاليا في ظل الحرارة العالية".

وأكمل "كان أداءً رائعًا ضد فريق قوي كريال مدريد، ونحن سعداء جدًا بتأهلنا".

وسجل فابيان رويز هدفين لباريس ضمن رباعية فريقه، في الدقيقتين 6، و24، فيما سجل عثمان ديمبلي الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة، وجونكالو راموس في الدقيقة 87.

وعن هدفيه في شباك ريال مدريد، رد "سعيد بالهدفين بالطبع، لكن سعادتي الأكبر كانت بالفوز، الآن نحتفل لأننا تأهلنا إلى النهائي."

ونال فابيان رويز جائزة رجل المباراة لأفضل لاعب بعدما سجل هدفين ضمن رباعية فريقه.

وأتم حديثه عن مواجهة تشيلسي في المباراة النهائية: "ستكون مباراة صعبة، نعلم أنهم فريق جيد ويقدمون أداءً جيدًا، لكن نأمل أن نفوز وننهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة."

وتقام المباراة النهائية بين تشيلسي وباريس سان جيرمان يوم الأحد 13 يوليو في تمام العاشرة مساءً على ملعب ميتلايف.