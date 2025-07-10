لويس إنريكي: نعيش لحظة مميزة في موسم استثنائي.. وديمبلي أفضل لاعب في الموسم

عبر لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان عن سعادته بفوز فريقه الكبير على حساب ريال مدريد.

واكتسح باريس سان جيرمان منافسه ريال مدريد برباعية نظيفة في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ليتأهل للمباراة النهائية.

وأوضح إنريكي في حديثه عبر DAZN: "أشعر بالسعادة بكل تأكيد، بدأنا المباراة بشكل قوي، سعداء بالأداء في ظل الظروف، واللعب في ظل ظروف وضغوط صعبة ومختلفة".

وأكمل "كل ما فعلناه رائع وسعداء بكل ما حققناه، نحن في لحظات حاسمة وعلينا أن ننتصر في النهاية، نعيش لحظة مميزة في موسم استثنائي".

وأثنى على لاعبه عثمان ديمبلي صاحب الهدف الثاني، وصانع الهدف الأول في الدقيقتين 6، و9 من بداية المباراة: "إنها أول مباراة في هذه البطولة نعتمد فيها على عثمان، وأعتقد أنه كان أفضل لاعب لدينا هذا الموسم، يستحق الفوز بكل شيء لأنه يُقدم كل ما لديه للنادي، وهذا ما فعله طوال الموسم".

وغاب عثمان ديمبلي عن انطلاق البطولة بسبب الإصابة.

وأتم حديثه عن مواجهة تشيلسي "حاولنا بذل كل الجهد الممكن، وحان الوقت الآن للإعداد الجيد للمباراة النهائية، ونهدف لكتابة تاريخ جديد للنادي".

وتقام المباراة النهائية بين تشيلسي وباريس سان جيرمان يوم الأحد 13 يوليو في تمام العاشرة مساءً على ملعب ميتلايف.