لويس إنريكي: نعيش لحظة مميزة في موسم استثنائي.. وديمبلي أفضل لاعب في الموسم

الخميس، 10 يوليه 2025 - 00:37

كتب : FilGoal

عثمان ديميبلي - باريس سان جيرمان - ريال مدريد

عبر لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان عن سعادته بفوز فريقه الكبير على حساب ريال مدريد.

واكتسح باريس سان جيرمان منافسه ريال مدريد برباعية نظيفة في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ليتأهل للمباراة النهائية.

وأوضح إنريكي في حديثه عبر DAZN: "أشعر بالسعادة بكل تأكيد، بدأنا المباراة بشكل قوي، سعداء بالأداء في ظل الظروف، واللعب في ظل ظروف وضغوط صعبة ومختلفة".

أخبار متعلقة:
موعد مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية.. والقناة الناقلة "أتوبيس الملكي لم يصل".. باريس سان جيرمان يكتسح ريال مدريد ويتأهل لنهائي كأس العالم للأندية ثلاثية في 24 دقيقة.. رقم سلبي لـ ريال مدريد يحدث لأول مرة منذ 20 عاما

وأكمل "كل ما فعلناه رائع وسعداء بكل ما حققناه، نحن في لحظات حاسمة وعلينا أن ننتصر في النهاية، نعيش لحظة مميزة في موسم استثنائي".

وأثنى على لاعبه عثمان ديمبلي صاحب الهدف الثاني، وصانع الهدف الأول في الدقيقتين 6، و9 من بداية المباراة: "إنها أول مباراة في هذه البطولة نعتمد فيها على عثمان، وأعتقد أنه كان أفضل لاعب لدينا هذا الموسم، يستحق الفوز بكل شيء لأنه يُقدم كل ما لديه للنادي، وهذا ما فعله طوال الموسم".

وغاب عثمان ديمبلي عن انطلاق البطولة بسبب الإصابة.

وأتم حديثه عن مواجهة تشيلسي "حاولنا بذل كل الجهد الممكن، وحان الوقت الآن للإعداد الجيد للمباراة النهائية، ونهدف لكتابة تاريخ جديد للنادي".

وتقام المباراة النهائية بين تشيلسي وباريس سان جيرمان يوم الأحد 13 يوليو في تمام العاشرة مساءً على ملعب ميتلايف.

عثمان ديمبلي لويس إنريكي باريس سان جيرمان
نرشح لكم
تشابي ألونسو: مررنا بيوم صعب أمام باريس سان جيرمان فابيان رويز: قدمنا أداءً رائعا ضد ريال مدريد.. وسعيد بالهدفين ولكن موعد مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية.. والقناة الناقلة "أتوبيس الملكي لم يصل".. باريس سان جيرمان يكتسح ريال مدريد ويتأهل لنهائي كأس العالم للأندية ثلاثية في 24 دقيقة.. رقم سلبي لـ ريال مدريد يحدث لأول مرة منذ 20 عاما عثمان ديمبيلي يحطم رقمه الشخصي على حساب ريال مدريد انتهت في كأس العالم للأندية - باريس سان جيرمان (4)-(0) ريال مدريد تشكيل باريس سان جيرمان - تغييران في الدفاع والهجوم أمام ريال مدريد
أخر الأخبار
تشابي ألونسو: مررنا بيوم صعب أمام باريس سان جيرمان 2 ساعة | كأس العالم للأندية
فابيان رويز: قدمنا أداءً رائعا ضد ريال مدريد.. وسعيد بالهدفين ولكن 2 ساعة | كأس العالم للأندية
لويس إنريكي: نعيش لحظة مميزة في موسم استثنائي.. وديمبلي أفضل لاعب في الموسم 2 ساعة | كأس العالم للأندية
أحمد سالم: منصب جون إدوارد غريب على البعض.. وتواجد شيكابالا مهم بأي مكان 3 ساعة | الدوري المصري
موعد مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية.. والقناة الناقلة 3 ساعة | كأس العالم للأندية
"أتوبيس الملكي لم يصل".. باريس سان جيرمان يكتسح ريال مدريد ويتأهل لنهائي كأس العالم للأندية 3 ساعة | كأس العالم للأندية
ثاني صفقات زعيم الفلاحين.. غزل المحلة يضم عتمان من البلدية 4 ساعة | الدوري المصري
سكاي: نابولي ينتظر ضمانات جالتا سراي لإتمام انتقال أوسيمين 4 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بيراميدز يعير ثلاثي الفريق لسموحة والجونة 2 بعد إقصاء فلومينينسي.. فريق وحيد لم يتلق خسارة في كأس العالم للأندية 3 خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم 4 أحمد ريان: تمنيت الانتقال لـ الزمالك.. ولهذا لم تتم الصفقة وكنت محقا مع موسيماني
/articles/508986/لويس-إنريكي-نعيش-لحظة-مميزة-في-موسم-استثنائي-وديمبلي-أفضل-لاعب-في-الموسم