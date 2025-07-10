أحمد سالم: منصب جون إدوارد غريب على البعض.. وتواجد شيكابالا مهم بأي مكان

الخميس، 10 يوليه 2025 - 00:34

كتب : FilGoal

جون إدوارد

يرى أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك أن منصب جون إدوارد غريبا على البعض بسبب استحداثه بناد جماهيري.

وشدد سالم بصفته مشجع زملكاوي على رغبته في استمرار محمود شيكابالا داخل الزمالك.

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عبر قناة أون سبورت: "جون إدوارد هو المدير الرياضي وهناك صياغة للتعاقد بينه وبين مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب".

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وتابع "جون لديه صلاحيات معينة يتحرك خلالها ومجلس الإدارة يراقب الأمر".

وأضاف "ربما البعض يشعر باختلاف لأن وضع المدير الرياضي جديد على الأندية الجماهيرية لكنه متعارف عليه في أندية الشركات".

أما عن توقيت اعتزال شيكابالا فأوضح "كمشجع زملكاوي كنت أتمنى استمرار شيكابالا إلى ما لا نهاية، لكنها سنة الحياة وسيظل أسطورة داخل وخارج الملعب".

واختتم سالم تصريحاته "وجود شيكابالا في أي منصب سيكون مهما جدا لأنه رمز لنادي الزمالك، وبالتأكيد سيكون هناك تكريم بالشكل الأمثل".

وقرر يانيك فيريرا المدير الفني الجديد لـ الزمالك إقامة معسكر مغلق في العاصمة الإدارية في الفترة من 15 وحتى 27 يوليو الجاري، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض الفريق عدة مباريات ودية خلال المعسكر المغلق، يتم الاتفاق عليها في الفترة الحالية، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للموسم الجديد.

وكان فريق الزمالك بدأ فترة الإعداد منذ يوم الأحد الماضي، ويخوض الفريق تدريباته على استاد الكلية الحربية، لحين الانتظام في معسكره المغلق.

الزمالك جون إدوارد
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