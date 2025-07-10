"أتوبيس الملكي لم يصل".. باريس سان جيرمان يكتسح ريال مدريد ويتأهل لنهائي كأس العالم للأندية

اكتسح باريس سان جيرمان الفرنسي منافسه ريال مدريد الإسباني برباعية نظيفة في نصف نهائي كأس العالم للأندية، والتي أقيمت على ملعب ميتلايف.

وتأهل باريس سان جيرمان لمواجهة تشيلسي الإنجليزي في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية.

سجل ثلاثية باريس سان جيرمان فابيان رويز هدفين في الدقيقتين 6، و24، فيما سجل عثمان ديمبلي الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة.

وأكمل جونكالو راموس رباعية باريس سان جيرمان في الدقيقة 87 واحتفل على طريقة الراحل ديوجو جوتا لاعب ليفربول.

ونال فابيان رويز جائزة رجل المباراة لأفضل لاعب بعدما سجل هدفين ضمن رباعية فريقه.

وتأخر انطلاق المباراة 10 دقائق بسبب تأخر حافلة فريق ريال مدريد نتيجة الازدحام المروري.

وألحق باريس سان جيرمان بمنافسه ريال مدريد أول هزيمة له في كأس العالم للأندية.

وبعد تلك النتيجة، بذلك تكون كافة الفرق التي شاركت تلقت خسارة خلال مباريات البطولة.

وغاب عن ريال مدريد دين هاوسن بسبب تلقيه طرد في مواجهة دورتموند، وترنت ألكسندر أرنولد بسبب الإصابة، فيما غاب ثنائي دفاع باريس سان جيرمان، لوكاس هيرنانديز، وويليان باتشو نتيجة تلقيهما بطاقة حمراء في مواجهة بايرن ميونيخ.

التشكيل:

وبدأ باريس سان جيرمان بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما، الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – لوكاس بيرالدو – نونو مينديش، الوسط: فيتينيا – فابيان رويز – جواو نيفيش، الهجوم: خيفتشيا كفاراستخيليا – ديزيري دوي – عثمان ديمبيلي

فيما بدأ ريال مدريد بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: تيبو كورتوا، الدفاع: فيديريكو فالفيردي - أنطونيو روديجر - راؤول أسينسيو - فران جارسيا، الوسط: أوريلين تشاوميني - جود بيلينجهام - أردا جولر، الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان امبابي - جونزالو جارسيا

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بضغط من باريس سان جيرمان، وكاد أن يتقدم في الدقيقة الرابعة بتسديدة من فابيان رويز تصدى لها كورتوا ببراعة إلى ركنية.

وعاود كورتوا التألق بعدها بدقيقة واحدة ليتصدى لتسديدة ديمبلي القوية ليبعدها ببراعة قبل أن تسكن المرمى.

ونجح فابيان رويز في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة السادسة بعد خطأ من راؤول أسينسيو استغله ديمبلي بعدما قطع الكرة وسط تدخل من كورتوا ليتابعها رويز في الشباك.

وعاود باريس ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة عن طريق عثمان ديمبلي بعدما استغل خطأ روديجر لينفرد بالمرمى ويسجلها في شباك كورتوا.

وحاول أشرف حكيمي بتسديدة قوية في الدقيقة 20 مرت بجوار القائم الأيمن لكورتوا بقليل.

ونجح نونو مينديش في الدفاع عن مرماه بعدما تدخل بشكل رائع أمام فينيسيوس ومنعه من تسديد الكرة تجاه مرمى دوناروما.

واصل باريس سان جيرمان هيمنته ونجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 24 بعد انفراده بمرمى كورتوا.

وتلقى تشاوميني بطاقة صفراء في الدقيقة 28 بعد تدخل قوي على قدم أشرف حكيمي.

وكاد كفاراتسخيليا أن يسجل الرابع في الدقيقة 39 بعد مروره بطريقة رائعة من راؤول أسينسيو ولكن سدد بجوار القائم.

وتلقى جواو نيفيز بطاقة صفراء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وقبل إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول بلحظات لعب ديمبلي كرة مخادعة كادت تدخل الشباك لولا يقظة كورتوا في إبعادها.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل ديزيري دوي هدفا في الدقيقة 48 بعد انفراده بكورتوا، ولكن احتسبها الحكم تسلل ضد عثمان ديمبلي قبل تمرير الكرة لصاحب الهدف الملغي.

وحاول ريال مدريد من خلال كيليان مبابي في الدقيقة 53، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ولكن ذهبت بعيدا عن المرمى.

أجرى بعدها لويس إنريكي تبديلين لباريس في الدقيقة 59 بنزول جونكالو راموس بدلا من عثمان ديمبلي، وباركولا بدلا من كفارتسخيليا.

ورد تشابي ألونسو بـ3 تبديلات لريال مدريد بخروج جود بيلينجهام وراؤول أسينسيو وفينيسيوس جونيور، ونزول لوكا مودريتش وإيدير ميلياو وإبراهيم دياز

وقرر بعدها إنريكي إجراء تبديلين جديدين بخروج دوي وفابيان رويز، ونزول مايولو وزائير إيمري.

وحل داني كاربخال بديلا في الدقيقة 71 بدلا من جونزالو جارسيا، ليحصل على بطاقة صفراء بمجرد نزوله بعد تدخل قوي ضد باركولا.

وسدد فالفيردي كرة صاروخية في الدقيقة 74 اصطدام بالمدافع بيرالدي لتتحول إلى ركنية.

وشهدت الدقائق الأخيرة انهيار دفاعي للملكي، في الدقيقة 87 انطلق حكيمي من الجانب الأيمن ولعب كرة عرضية، بعد ارتباك دفاعي ومهارة رائعة من باركولا، نجح راموس في تسديد كرة قوية سكنت شباك كورتوا.

video:1