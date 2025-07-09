سكاي: نابولي ينتظر ضمانات جالتا سراي لإتمام انتقال أوسيمين

كشفت وسائل الإعلام الإيطالية، عن انتظار نابولي ضمانات من جالاتاسراي التركي لإتمام انتقال النيجيري فيكتور أوسيمين لصفوف الفريق.

وأفادت شبكة سكاي سبورت، أن إدارة نابولي اجتمعت اليوم مع جالاتاسراي واتفقوا على كل شيء، ودفع 75 مليون يورو كسر عقد أوسيمين.

ويتبقى الآن الاتفاق على آلية الدفع وتسديد القسط الأول من أجل إتمام الصفقة بشكل رسمي.

وانضم أوسيمين الموسم الماضي لجالاتاسراي على سبيل الإعارة، وساهم مع الفريق في تحقيق لقب الدوري التركي.

وشارك مع جالاتاسراي في 41 مباراة تمكّن من تسجيل 37 هدفا، وصناعة 8 أهداف.

وبدأ مشواره مع نابولي عام 2021 قادمًا من ليل الفرنسي، وشارك في 133 مباراة تمكن من تسجيل 76 هدفًا وصناعة 18 هدفًا.

وكان اللاعب النيجيري قد رفض عرضا من الهلال السعودي لعدم رغبته في ترك كرة القدم الأوروبية، رغم أن الهلال كان سيفعل الشرط الجزائي في عقده.

ويستعد نادي الهلال لزيادة عرضه لراتب فيكتور أوسيمين لاعب نابولي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب صحيفة كورييري ديلو سبورت، فإن الهلال سيزيد عرضه لراتب اللاعب النيجيري السنوي من 30 مليون يورو إلى 40 مليون يورو لإقناعه بالمجيء إلى الدوري السعودي.

وساهم أوسيمين في تتويج الفريق بلقب الدوري التركي، وأنهى الموسم وفي رصيده 37 هدفا بقميص الأسود كأفضل هداف أجنبي في موسم واحد بتاريخ النادي.