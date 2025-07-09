ثلاثية في 24 دقيقة.. رقم سلبي لـ ريال مدريد يحدث لأول مرة منذ 20 عاما

عزز باريس سان جيرمان الفرنسي تقدمه الكبير على ريال مدريد الإسباني بنتيجة 3-0 بعد أول 24 دقيقة.

ويلتقي الفريقان علي ملعب ميتلايف في نيويورك في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولأول مرة يستقبل ريال مدريد 3 أهداف في أول 24 دقيقة في مسابقة دولية في القرن 21 منذ التأخر أمام ليون الفرنسي بثلاثية في 2005 بعد 31 دقيقة.

وصنع أشرف حكيمي الهدف الثالث والذي سجل فابيان رويز ليواصل مساهماته في آخر 4 مباريات بالبطولة.

فسجل هدفا ضد سياتل ساوندرز الأمريكي ثم ضد إنتر ميامي الأمريكي وصنع هدفا ضد بايرن ميونيخ ثم ريال مدريد فريقه السابق.

ولأول مرة منذ 2019 يسجل فابيان رويز ثنائية في مباراة منذ أن سجل بقميص نابولي ضد إنتر.

24' PSG 3-0!!! ⚽️⚽️⚽️ Ruiz nets his second of the game with a clinical finish on a lightning-fast counter. 🔴🔵⚡ Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGRMA pic.twitter.com/JIl1nunRhN — DAZN Football (@DAZNFootball) July 9, 2025

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع تشيلسي الإنجليزي يوم الأحد المقبل في المباراة النهائية بعدما فاز على فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-0.