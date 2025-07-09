عثمان ديمبيلي يحطم رقمه الشخصي على حساب ريال مدريد

ضاعف عثمان ديمبيلي من تقدم باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد بنتيجة 2-0 في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويلتقي الفريقان علي ملعب ميتلايف في نيويورك في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقدم باريس سان جيرمان بهدفين في أول 9 دقائق منذ انطلاق اللقاء.

واستهل فابيان رويز التسجيل في الدقيقة 6 ثم ضاعف عثمان ديمبيلي في الدقيقة 9.

6' PSG take advantage! 💥 A defensive error from Real Madrid and Fabian Ruiz makes no mistake. 1-0 Paris! ⚽️ Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGRMA pic.twitter.com/bx9Qw0pLcm — DAZN Football (@DAZNFootball) July 9, 2025

وأصبح باريس سان جيرمان أكثر نادٍ يسجل عثمان ديمبيلي بقميصه خلال مسيرته الكروية، إذ رفع رصيده لـ 41 هدفا، ويليه برشلونة برصيد 40 هدفا.

وبات ديمبيلي رابع فرنسي يسجل في نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد بيير أندري جينياك وفرانك ريبيري وكريم بنزيمة.

كما أصبح باريس سان جيرمان ثاني أكثر فريق فرنسي تسجيلا للأهداف خلال موسم واحد بجميع المسابقات برصيد 168 هدفا بعد موسم 2017-18 برصيد 171 هدفا، والرقم مرشح للزيادة.

ولأول مرة يستقبل ريال مدريد ثنائية في أول 9 دقائق منذ فبراير 2017 عندما حدث ذلك ضد فالنسيا.

9' Back-to-back mistakes from Madrid and PSG are loving it! 😱 Dembélé makes it 2-0 after Rüdiger slips up. The Parisians are flying! 🔴🔵 Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #PSGRMA pic.twitter.com/Px5ipoV48E — DAZN Football (@DAZNFootball) July 9, 2025

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع تشيلسي الإنجليزي يوم الأحد المقبل في المباراة النهائية بعدما فاز على فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-0.