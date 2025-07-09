عثمان ديمبيلي يحطم رقمه الشخصي على حساب ريال مدريد

الأربعاء، 09 يوليه 2025 - 23:02

كتب : FilGoal

عثمان ديميبلي - باريس سان جيرمان - ريال مدريد

ضاعف عثمان ديمبيلي من تقدم باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد بنتيجة 2-0 في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويلتقي الفريقان علي ملعب ميتلايف في نيويورك في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقدم باريس سان جيرمان بهدفين في أول 9 دقائق منذ انطلاق اللقاء.

أخبار متعلقة:
تشواميني: نستطيع تحقيق الانتصار على باريس سان جيرمان تشكيل باريس سان جيرمان - تغييران في الدفاع والهجوم أمام ريال مدريد راديو مونت كارلو: غياب 4 لاعبين عن مران باريس سان جيرمان قبل لقاء ريال مدريد روديجير: مستعدون لتحدي باريس سان جيرمان

واستهل فابيان رويز التسجيل في الدقيقة 6 ثم ضاعف عثمان ديمبيلي في الدقيقة 9.

وأصبح باريس سان جيرمان أكثر نادٍ يسجل عثمان ديمبيلي بقميصه خلال مسيرته الكروية، إذ رفع رصيده لـ 41 هدفا، ويليه برشلونة برصيد 40 هدفا.

وبات ديمبيلي رابع فرنسي يسجل في نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد بيير أندري جينياك وفرانك ريبيري وكريم بنزيمة.

كما أصبح باريس سان جيرمان ثاني أكثر فريق فرنسي تسجيلا للأهداف خلال موسم واحد بجميع المسابقات برصيد 168 هدفا بعد موسم 2017-18 برصيد 171 هدفا، والرقم مرشح للزيادة.

ولأول مرة يستقبل ريال مدريد ثنائية في أول 9 دقائق منذ فبراير 2017 عندما حدث ذلك ضد فالنسيا.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع تشيلسي الإنجليزي يوم الأحد المقبل في المباراة النهائية بعدما فاز على فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-0.

عثمان ديميبلي باريس سان جيرمان ريال مدريد كأس العالم للأندية 2025
نرشح لكم
تشابي ألونسو: مررنا بيوم صعب أمام باريس سان جيرمان فابيان رويز: قدمنا أداءً رائعا ضد ريال مدريد.. وسعيد بالهدفين ولكن لويس انريكي: نعيش لحظة مميزة في موسم استثنائي.. وديمبلي أفضل لاعب في الموسم موعد مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية.. والقناة الناقلة "أتوبيس الملكي لم يصل".. باريس سان جيرمان يكتسح ريال مدريد ويتأهل لنهائي كأس العالم للأندية ثلاثية في 24 دقيقة.. رقم سلبي لـ ريال مدريد يحدث لأول مرة منذ 20 عاما انتهت في كأس العالم للأندية - باريس سان جيرمان (4)-(0) ريال مدريد تشكيل باريس سان جيرمان - تغييران في الدفاع والهجوم أمام ريال مدريد
أخر الأخبار
تشابي ألونسو: مررنا بيوم صعب أمام باريس سان جيرمان 3 دقيقة | كأس العالم للأندية
فابيان رويز: قدمنا أداءً رائعا ضد ريال مدريد.. وسعيد بالهدفين ولكن 27 دقيقة | كأس العالم للأندية
لويس انريكي: نعيش لحظة مميزة في موسم استثنائي.. وديمبلي أفضل لاعب في الموسم 29 دقيقة | كأس العالم للأندية
أحمد سالم: منصب جون إدوارد غريب على البعض.. وتواجد شيكابالا مهم بأي مكان 32 دقيقة | الدوري المصري
موعد مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية.. والقناة الناقلة ساعة | كأس العالم للأندية
"أتوبيس الملكي لم يصل".. باريس سان جيرمان يكتسح ريال مدريد ويتأهل لنهائي كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
ثاني صفقات زعيم الفلاحين.. غزل المحلة يضم عتمان من البلدية ساعة | الدوري المصري
سكاي: نابولي ينتظر ضمانات جالتا سراي لإتمام انتقال أوسيمين ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - بيراميدز يعير ثلاثي الفريق لسموحة والجونة 2 بعد إقصاء فلومينينسي.. فريق وحيد لم يتلق خسارة في كأس العالم للأندية 3 خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم 4 أحمد ريان: تمنيت الانتقال لـ الزمالك.. ولهذا لم تتم الصفقة وكنت محقا مع موسيماني
/articles/508979/عثمان-ديمبيلي-يحطم-رقمه-الشخصي-على-حساب-ريال-مدريد