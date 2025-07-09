تيجريس المكسيكي يعلن التعاقد مع أنخيل كوريا

أعلن نادي تيجريس المكسيكي، عن التعاقد مع الأرجنتيني أنخيل كوريا لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني.

أنخل كوريا النادي : تايجرز أونال تايجرز

وجاء ذلك عن طريق بيانٍ رسمي أعلن فيه الفريق عن التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني.

وودع كوريا جماهير أتلتيكو مدريد في آخر مباراة للاعب على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل الروخيبلانكوس.

وكتب على حسابه الرسمي بالإنستجرام شكرًا خاصًا لجماهير أتلتيكو مدريد على كل ما مر به مع الفريق خلال المواسم الماضية.

وسينضم كوريا إلى تيجريس في سن الثلاثين، بعدما خاض مع الروخيبلانكوس 469 مباراة تمكن خلالها من تسجيل 88 هدفًا وصنع 65 هدفًا خلال 11 موسمًا وتوج خلالها بـ 3 ألقاب.

وودع أتليتكو مدريد كأس العالم للأندية من دور المجموعات، وذلك بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية التي ضمت كل من: باريس سان جيرمان وبوتافوجو وسياتل ساوندرز.

ويدعم تيجريس صفوفه من أجل تحقيق لقب الدوري المكسيكي بعد غياب عامين.

ويمتلك الفريق 8 ألقاب للدوري المكسيكي و3 ألقاب لكأس المكسيك و4 ألقاب لسوبر الدوري المكسيكي ولقب وحيد لدوري أبطال كونكاكاف.

ويضم الفريق مجموعة من الأسماء المخضرمة أبرزها الفرنسي بيير أندري جينياك لاعب منتخب فرنسا وهداف الفريق التاريخي والحارس الأرجنتيني ناهول جوزمان.