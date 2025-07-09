كما كشف في الجول - بعدما ارتبط اسمه بـ الترجي.. مودرن يتعاقد مع أحمد مزهود

أعلن نادي مودرن سبورت تعاقده مع التونسي أحمد مزهود الظهير الأيسر لنادي النجم المتلوي في صفقة انتقال حر.

وقدم مودرن لاعبه الجديد على أنغام أغنية أنت عمري لأم كلثوم، قبل أن يعلن مزدهود انضمامه لمودرن: "من تونس الخضراء إلى أرض الحضارة .. أنا أحمد المزهود في مودرن سبورت".

وسبق أن كشف FilGoal.com تفاصيل اتفاق مودرن مع مزهود.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

ولعب مزهود بقميص الاتحاد المنستيري فريقه الأم، وأولمبيك سيدي بوزيد، وجمعية جربة، قبل الانضمام في يوليو 2023 إلى نجم المتلوي.

وتعاقد مودرن مع مزهود لتعويض رحيل جوناثان نجويم إلى سيراميكا كليوباترا.

وربطت عدة تقارير تونسية مزهود بالانتقال للترجي التونسي وكذلك الخالدية البحرينية لكن المفاوضات لم يكتب لها النجاح.

أحمد مزهود لعب مع نجم المتلوي 45 مباراة، وسجل 3 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

وضم مودرن كمال السيد حارس مرمى الإسماعيلي السابق، ومحمد يسري مدافع المنصورة، ومحمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي، ورشاد المتولي صانع ألعاب بتروجت لمدة 4 أعوام في صفقة انتقال حر بعد اتهاء عقده مع بتروجت، وعماد حمدي قادما من الإسماعيلي.

كما اقترب مودرن من ضم محمود ممدوح مهاجم حرس الحدود، وآدم رجم لاعب شبيبة القبائل السابق.

يأتي ذلك بعد تعيين مجدي عبد العاطي مديرا فنيا للفريق في الموسم الجديد، خلفا للجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني السابق للفريق.