مباشر كأس العالم للأندية - باريس سان جيرمان (3)-(0) ريال مدريد.. ديمبلي يخدع كورتوا

الأربعاء، 09 يوليه 2025 - 21:47

كتب : FilGoal

عثمان ديميبلي - باريس سان جيرمان - ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة باريس سان جيرمان الفرنسي، أمام ريال مدريد الإسباني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، والمقرر على ملعب ميتلايف.

وتجاوز ريال مدريد عقبة بروسيا دورتموند بنتيجة 3-2 في ربع النهائي، فيما أقصى باريس سان جيرمان منافسه بايرن ميونيخ بهدفين نظيفين في الدور ذاته.

ويعد ريال مدريد الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي خسارة حتى الآن في كأس العالم للأندية.

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ويغيب عن ريال مدريد دين هاوسن بسبب تلقيه طرد في مواجهة دورتموند، فيما يغيب ثنائي دفاع باريس سان جيرمان، لوكاس هيرنانديز، وويليان باتشو نتيجة تلقيهما بطاقة حمراء في مواجهة بايرن ميونيخ.

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ويلتقي الفائز أمام تشيلسي في المباراة النهائية على ملعب ميتلايف يوم الأحد المقبل 13 يوليو.

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ق 45+3: كورتوا ينقذ كرة عرضية من ديمبلي كادت تخادع حارس ريال مدريد وتسكن الشباك.

ق 45+2: بطاقة صفراء لجواو نيفيز بعد شد أردا جولر وتعطيل هجمة مرتدة.

ق 39: مستحيييل كفاراتسخيليا يهدر فرصة الهدف الرابع بعد مروره بطريقة رائعة من راؤول أسينسيو ولكن سدد بجوار القائم.

ق 28: بطاقة صفراء لتشاوميني بعد تدخل قوي على قدم أشرف حكيمي.

ق 24: جووووووول فابيان رويز يسجل الهدف الثالث بعد انفراده بمرمى كورتوا.

ق 21: نونو مينديش يتدخل بشكل رائع ويمنع فينيسيوس من تسديد الكرة تجاه مرمى دوناروما.

ق 20: تسديدة قوية من أشرف حكيمي مرت بجوار القائم الأيمن لكورتوا بقليل.

ق 9: جووووووول عثمان ديمبلي يسجل الهدف الثاني بعدما استغل خطأ روديجر لينفرد بالمرمى ويسجلها في شباك كورتوا.

ق 6: جووووول فابيان رويز يسجل الأول بعد خطأ من راؤول أسينسيو استغله ديمبلي بعدما قطع الكرة وسط تدخل من كورتوا ليتابعها رويز في الشباك.

ق 5: كرة عرضية من الجانب الأيمن لعبها ديمبلي قوية ولكن كورتوا تألق ببراعة وأبعدها قبل أن تسكن المرمى.

ق 4: فابيان رويز يسدد كرة قوية تصدى لها كورتوا ببراعة إلى ركنية

بداية المباراة

تأخر انطلاق المباراة 10 دقائق بسبب الزحام المروري

باريس سان جيرمان كأس العالم للأندية ريال مدريد
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