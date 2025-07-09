رومانو: نيوكاسل ينضم لسباق التعاقد مع مهاجم فرانكفورت إيكيتيكي

دخل نيوكاسل الإنجليزي سباق التعاقد مع المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وأفاد فابريزيو رومانو أن نيوكاسل حريص على التعاقد مع المهاجم الفرنسي بطلب خاص من المدرب إيدي هاو.

ويعمل الفريق الإنجليزي على تعويض رحيل المهاجم الإنجليزي كالوم ويلسون عن الفريق بالصيف الحالي بعد نهاية عقده مع الفريق.

ويستعد نيوكاسل في الأيام القادمة لتقديم عرضه الأول الرسمي لفريق فرانكفورت.

ويذكر أن العديد من الأندية الإنجليزية على رأسهم ليفربول مهتمين بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي في سوق الانتقالات الحالي.

ويطلب النادي الألماني 100 مليون يورو من أجل التنازل عن اللاعب، وإذا تم هذا الأمر فستكون الصفقة الأغلى في تاريخ فرانكفورت.

انضم إيكيتيكي لفرانكفورت صيف 2024 قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

شارك اللاعب مع فرانكفورت في 48 مباراة، تمكن من تسجيل 22 هدف، وصناعة 12 آخرين.