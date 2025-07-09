تشكيل ريال مدريد - مبابي أساسي لأول مرة.. واستبعاد ألكسندر أرنولد أمام سان جيرمان

الأربعاء، 09 يوليه 2025 - 20:38

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد - بوروسيا دورتموند

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

واستبعد ألونسو، لاعبه ترنت ألكسندر أرنولد بسبب الإصابة، ليعوض فالفيردي مكانه في مركز الظهير الأيمن.

كما يلعب راؤول أسينسيو في قلب الدفاع بجانب روديجر بدلا من دين هاوسن مدافع الفريق الذي تلقى بطاقة حمراء في مباراة بروسيا دورتموند بربع النهائي.

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ويتواجد كيليان مبابي أساسيا لأول مرة في هجوم ريال مدريد إلى جانب جونزالو جارسيا هداف البطولة بـ4 أهداف، وفينيسيوس جونيور.

ويبدأ ريال مدريد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فيديريكو فالفيردي - أنطونيو روديجر - راؤول أسينسيو - فران جارسيا

الوسط: أوريلين تشاوميني - جود بيلينجهام - أردا جولر

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان امبابي - جونزالو جارسيا

وعلى مقاعد البدلاء: لونين - كارفخال - إيدير ميليتاو - كامافينجا - لوكا مودريتش - رودريجو - لوكاس فاسكيز - داني سيبايوس - إبراهيم دياز - يوسف لخديم - جاكوبو رامون -تشيما أندريس - فيكتور مينوز - ماريو مارتن.

وتجاوز ريال مدريد عقبة بروسيا دورتموند بنتيجة 3-2 في ربع النهائي، فيما أقصى باريس سان جيرمان منافسه بايرن ميونيخ بهدفين نظيفين في الدور ذاته.

ويعد ريال مدريد الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي خسارة حتى الآن في كأس العالم للأندية.

ويغيب عن ريال مدريد دين هاوسن بسبب تلقيه طرد في مواجهة دورتموند، فيما يغيب ثنائي دفاع باريس سان جيرمان، لوكاس هيرنانديز، وويليان باتشو نتيجة تلقيهما بطاقة حمراء في مواجهة بايرن ميونيخ.

ويلتقي الفائز أمام تشيلسي في المباراة النهائية على ملعب ميتلايف يوم الأحد المقبل 13 يوليو.

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