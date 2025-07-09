فيريرا يقرر إقامة معسكرا مغلقا لـ الزمالك في العاصمة الإدارية

الأربعاء، 09 يوليه 2025 - 20:28

كتب : إبراهيم رمضان

يانيك فيريرا

قرر يانيك فيريرا المدير الفني الجديد لـ الزمالك إقامة معسكر مغلق في العاصمة الإدارية في الفترة من 15 وحتى 27 يوليو الجاري، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض الفريق عدة مباريات ودية خلال المعسكر المغلق، يتم الاتفاق عليها في الفترة الحالية، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للموسم الجديد.

وكان فريق الزمالك بدأ فترة الإعداد منذ يوم الأحد الماضي، ويخوض الفريق تدريباته على استاد الكلية الحربية، لحين الانتظام في معسكره المغلق.

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ويلتقي فريق الزمالك ودياً مع نظيره أورانج، مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وفي مران اليوم الأربعاء، عقد فيريرا المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين بحضور عبد الناصر محمد مدير الكرة، قبل انطلاق المران.

وشرح المدير الفني للاعبين برنامج تدريب اليوم، وطالبهم بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد والاستعداد بجدية للموسم الجديد من أجل الظهور بأفضل صورة تليق باسم نادي الزمالك.

ومنح يانيك فيريرا اللاعبين بعض التعليمات قبل انطلاق التدريبات الجماعية.

وخصص الجهاز الفني فقرة بدنية للاعبين بقيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال، والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين استعداداً للمرحلة المقبلة، والتي ستشهد التركيز على الجوانب الفنية والخططية.

كما تولى الفرنسي بيير باهرلي المدرب المساعد قيادة الفقرة الفنية والتي تضمنت التركيز على تحركات اللاعبين بدون الكرة، بالإضافة إلى بعض الجوانب الفنية الأخرى.

وحرص البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني على متابعة هذه الفقرة للوقوف على مدى تطبيق اللاعبين للأفكار المطلوبة منهم.

وفي نفس الوقت أدى الثلاثي محمد عواد، ومحمد صبحي، ومحمود الشناوي حراس مرمى الفريق تدريبات خاصة تحت قيادة چوجوسلاف لازيتش مدرب الحراس.

الزمالك يانيك فيريرا
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