مران الزمالك - جلسة وتدريبات بدنية وفنية.. وفيريرا يتابع تنفيذ أفكاره استعدادا لـ أورانج

خاض نادي الزمالك مرانه اليوم الأربعاء على استاد الكلية الحربية، تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني الجديد للفريق، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وعقد فيريرا المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين بحضور عبد الناصر محمد مدير الكرة، قبل انطلاق المران.

وشرح المدير الفني للاعبين برنامج تدريب اليوم، وطالبهم بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد والاستعداد بجدية للموسم الجديد من أجل الظهور بأفضل صورة تليق باسم نادي الزمالك.

ومنح يانيك فيريرا اللاعبين بعض التعليمات قبل انطلاق التدريبات الجماعية.

وخصص الجهاز الفني فقرة بدنية للاعبين بقيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال، والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين استعداداً للمرحلة المقبلة، والتي ستشهد التركيز على الجوانب الفنية والخططية.

كما تولى الفرنسي بيير باهرلي المدرب المساعد قيادة الفقرة الفنية والتي تضمنت التركيز على تحركات اللاعبين بدون الكرة، بالإضافة إلى بعض الجوانب الفنية الأخرى.

وحرص البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني على متابعة هذه الفقرة للوقوف على مدى تطبيق اللاعبين للأفكار المطلوبة منهم.

وفي نفس الوقت أدى الثلاثي محمد عواد، ومحمد صبحي، ومحمود الشناوي حراس مرمى الفريق تدريبات خاصة تحت قيادة چوجوسلاف لازيتش مدرب الحراس.

ويلتقي فريق الزمالك ودياً مع نظيره أورانج، في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد الكلية الحربية.

وأعلن الزمالك عن تشكيل الجهاز الفني والإداري للفريق بعد تعيين عبد الناصر محمد في منصب مدير الكرة.

وجاء تشكيل الجهاز الفني والإداري للزمالك

عبد الناصر محمد مديرا للكرة

البلجيكي يانيك فيريرا مديرا فنيا

الفرنسي بيير باهرلي مدرباً مساعدا

حازم إمام مدرباً مساعدا

البلجيكي چوجوسلاف لازيتش مدرباً لحراس المرمى

الإسباني راؤول لوبيز مدربا للأحمال

الفرنسي چوليان لاچوكس محللا للأداء

الكرواتي ماريو تومليانوفيتش مخططا للأحمال

محمد حسن "تيتو" مديرا إداريا

منتصر السيد إداري

عبد الله حسين إداري

محمد عبد الرحيم إداري