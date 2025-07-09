شتوتجارت: بايرن طلب التعاقد مع فولتيماد.. ولكن نتوقع استمراره معنا

الأربعاء، 09 يوليه 2025 - 20:02

كتب : محمد مصطفى

نيك فولتماد - شتوتجارت

كشف فابيان فولغموث المدير الرياضي لنادي شتوتجارت، عن موقف نيك فولتيماد، من الاستمرار مع الفريق الموسم المقبل.

وطالب بايرن ميونيخ التعاقد مع اللاعب الألماني الشاب، وفقا لما كشفت عنه سكاي سابقا بأن بايرن توصل لاتفاق شفهي في الأسبوع الأخير من يونيو، بعد مكالمة فيديو جمعته بـ فينسينت كومباني مدرب بايرن ميونيخ، وإدارة النادي البافاري ماكس إيبرل وكريستوف فرويند.

ورغم ذلك رد فولغموث عبر سكاي سبورت: "بايرن ميونيخ أبدى اهتمامه بالتعاقد مع نيك فولتيماد، ولكننا وقعنا عقد طويل الأمد مع اللاعب منذ عام ونص".

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وأكمل "نتوقع استمرار نيك معنا الموسم المقبل وإظهار إمكانياته هنا".

ويمتد عقد المهاجم الألماني فولتيماد سيمتد مع بايرن ميونيخ حتى 2030.

وتألق فولتيماد مع المنتخب الألماني في بطولة أوروبا تحت 21 عاما، حتى الوصول للمباراة النهائية قبل الخسارة أمام إنجلترا.

وسجل فولتيماد في فوز ألمانيا أمام فرنسا في نصف نهائي البطولة الأوروبية للشباب، ليصل إلى 6 أهداف و3 تمريرات حاسمة في أربع مباريات، ولكن لم يسجل في المباراة النهائية.

ونجح فولتيماد في موسمه الأول مع شتوتجارت، في الفوز بكأس ألمانيا، والمساهمة بـ 17 هدفًا وثلاث تمريرات حاسمة في 33 مباراة في جميع المسابقات.

الدوري الألماني نيك فلتيمايد شتوتجارت بايرن ميونيخ
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