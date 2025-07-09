توتو سبورت: يوفنتوس يتحرك لضم تشاكا

تحرك يوفنتوس الإيطالي لمعرفة مطالب باير ليفركوزن الألماني لضم جرانات تشاكا.

وارتبط اسم تشاكا مؤخرا بارتداء قميص ميلان الإيطالي.

صاحب الـ 32 عاما يضعه يوفنتوس خيارا لتدعيم خط الوسط نظرا خبراته وأهميته.

وشارك تشاكا أساسيا في جميع مباريات باير ليفركوزن خلال آخر موسمين عدا 3 مباريات فقط.

ويطلب ليفركوزن 15 مليون يورو لبيع لاعبه.

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ووفقا لصحيفة توتو سبورت الإيطالية فإن يوفنتوس أيضا يضع أسماء مورتن هيلوماند لاعب سبورتنج لشبونة وفلورنيتينو لويس لاعب بنفيكا ضمن قائمة المرشحين.

ويأمل يوفنتوس ضم تشاكا بمقابل 12 مليون يورو حسبما كشف التقرير.

لكن مطالب لاعب وسط منتخب سويسرا تعد عالية إذ يرغب في عقد مالي كبير يصل لـ 3.5 مليون يورو سنويا.

وسيتم السويسري المخضرم عامه الـ 33 في شهر سبتمبر المقبل.

وودع يوفنتوس كأس العالم للأندية من ثمن النهائي بعد الخسارة من ريال مدريد بهدف دون رد.