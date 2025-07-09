قبل ساعات من مواجهة سان جيرمان.. إصابة أرنولد تربك حسابات ريال مدريد

الأربعاء، 09 يوليه 2025 - 19:33

كتب : عبد الرحمن شريف

ترنت ألكسندر أرنولد - ريال مدريد

تلقى ريال مدريد الإسباني صدمة كبيرة قبل مواجهة باريس سان جيرمان، بإصابة مدافع الفريق ترينت ألكسندر أرنولد.

ترينت أرنولد

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ويستعد ريال مدريد لمواجهة باريس سان جيرمان في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية مساء اليوم.

وأفادت إذاعة "كوبي" الإسبانية، عن تعرّض أرنولد للإصابة صباح اليوم وذلك قبل ساعات بسيطة من انطلاق المباراة.

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ويبدو أن داني كارباخال العائد من الإصابة سيقوم بتعويض غياب أرنولد في مباراة اليوم.

وتقام المباراة على ملعب ميتلايف.

وتمكن ريال مدريد من التأهل للدور نصف النهائي بعدما حقق الانتصار على بروسيا دورتموند في الدور ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

سجل ثلاثية ريال مدريد كل من: جونزالو جارسيا، وفيران جارسيا، وكيليان مبابي، بينما سجل ثنائية بروسيا دورتموند ماكسيميليان بايير وسيرج جيراسي.

بينما وصل باريس سان جيرمان بطل أوروبا إلى نصف النهائي بالفوز على بايرن ميونيخ الألماني بثنائية دون رد.

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