رومانو: أرسنال قدم عرضه الأول لتشيلسي للحصول على خدمات مادويكي

الأربعاء، 09 يوليه 2025 - 19:21

كتب : FilGoal

نوني مادويكي - تشيلسي

قدّم أرسنال الإنجليزي، عرضه الأول لتشيلسي للحصول على خدمات المهاجم نوني مادويكي.

وأفاد فابريزيو رومانو، أن أرسنال قدم العرض الأول لتشيلسي ووصلت قيمته 50 مليون إسترليني بما في ذلك الإضافات.

ويبحث تشيلسي الحصول على 50 مليون إسترليني ثابت مع الإضافات الخاصة بالصفقة.

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ويتوقع أن تشهد الأيام القادمة محادثات آخرى وتتم الصفقة في أسرع وقت لأرسنال.

وشارك ماوديكي مع تشيلسي في 46 مباراة الموسم الماضي بما في ذلك 4 مباريات بكأس العالم للأندية المقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل مادويكي 11 هدفا وأكمل 5 تمريرات حاسمة.

وانضم مادويكي لصفوف تشيلسي قادما من بي إس في أيندهوفن في يناير 2023 وشارك في 91 مباراة.

كما انضم البالغ من العمر 23 عاما مؤخرا لمنتخب إنجلترا ولعب معه 7 مباريات.

الدوري الإنجليزي تشيلسي مادويكي
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