ذا أثلتيك: وست هام يقبل العرض الثاني.. محمد قدوس إلى توتنام

كشفت صحيفة ذا أثلتيك عن توصل توتنام هوتسبير لاتفاق مع وست هام لضم الدولي الغاني محمد قدوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت الصحيفة أن الناديين اتفقا على إتمام الصفقة مقابل 55 مليون جنيه إسترليني (74.4 مليون دولار).

وسيجري قدوس الفحص الطبي تمهيدا للانضمام لبطل الدوري الأوروبي يوم الخميس.

وسيوقع قدوس صاحب الـ24 عاما، على عقود الانضمام للفريق الللندني لمدة 6 مواسم.

وكان توتنام قدم عرضا أوليا بقيمة 50 مليون جنيه أسترليني، ولكن تم رفضه، ليرفع النادي المقابل المادي لإتمام الصفقة.

عقد قدوس مع وست هام يستمر حتى 2028، ويتضم شرطا جزائيا بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني (108 ملايين دولار) للانتقال لأي فريق في القارة الأوروبية، و85 مليون جنيه أسترليني للانضمام إلى ناد إنجليزي آخر، و120 مليون جنيه أسترليني للانتقال لفريق من المملكة العربية السعودية.

وسجل قدوس 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في 35 مباراة في الدوري الإنجليزي خاضها الموسم الماضي مع وست هام.

وانضم قدوس إلى وست هام قادما من أياكس الهولندي في صيف 2023.

وفي موسمه الأول قدم قدوس 8 أهداف، و9 تمريرات حاسمة.

ونجح توتنام في ضم ثاني صفقاته بعد ضم ماتياس تيل بشكل نهائي من بايرن ميونيخ بعدما لعب الموسم السابق معارًا.

كما يسعى توتنام إلى الفوز بخدمات الكاميروني برايان مبويمو نجم برينتفورد الإنجليزي، إلا أن اللاعب أبلغ إدارة ناديه برغبته في الانتقال لمانشستر يونايتد.