الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد أمير هشام إلى المجلس الأعلى للإعلام

الأربعاء، 09 يوليه 2025 - 19:10

كتب : FilGoal

حسين لبيب - رئيس مجلس إدارة الزمالك

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة خالد عبد العزيز تلقيه شكوى رسمية من نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب.

وأشار البيان إلى أن شكوى الزمالك ضد برنامج "بلس 90" والذي يقدمه أمير هشام عبر قناة النهار.

وتأتي الشكوى بزعم إذاعة بعض الأخبار دون التأكد من صحتها.

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وتقدم نادي الزمالك بأسطوانة مدمجة عليها تسجيل للحلقة المذكورة وتحديد الفقرات محل الشكوى.

وكشف الأعلى للإعلام عن إحالة الأمر إلى لجنة الشكاوى بالمجلس برئاسة عصام الأمير لإعمال شئونها فيها.

وفي سياق منفصل كشف الأعلى للإعلام عن استدعاء الممثل القانوني لقناة الشمس بسبب مخالفات ببرنامج "البلدوزر" الذي يقدمه مجدي عبد الغني.

وأشار البيان إلى الإدارة العامة للرصد بالمجلس قد رصدت مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة بالحلقة المذاعة يوم 7 يوليو الجاري.

الزمالك أمير هشام قناة النهار
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