عكاظ: كانتي لا يمانع تجديد تعاقده مع اتحاد جدة

لا يمانع الفرنسي نجولو كانتي تجديد تعاقده مع اتحاد جدة بسبب ارتياحه للحياة في السعودية.

نجولو كانتي النادي : الاتحاد الاتحاد

وكان كانتي قد انضم إلى اتحاد جدة في صيف 2023 ويرتبط بتعاقد حتى نهاية الموسم المقبل في صيف 2026.

وكشفت صحيفة عكاظ السعودية أن نجولو كانتي لا يمانع تمديد عقده الحالي مع اتحاد جدة.

وأشار التقرير إلى أن كانتي قد أبدى ارتياحه بالحياة في السعودية وتجربته الاحترافية مع بطل النسخة الأخيرة من الدوري.

وكان كانتي قد ساهم في تتويج اتحاد جدة بلقب الدوري السعودي مرتين كما حصد كأس الملك ليتوج الفريق بالثنائية المحلية الموسم الماضي.

وأوضح التقرير أن إدارة اتحاد جدة تستهدف دعم استقرار الفريق وتضع ملف تجديد كانتي ضمن أبرز الملفات التي سيتم حسمها.

وخاض كانتي 31 مباراة في الدوري السعودي الموسم الماضي وساهم في 7 أهداف.

ونجح لاعب الوسط الفرنسي في تسجيل 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

بينما شارك في كأس الملك بأربع مباريات ونجح في صناعة هدف.