بعد بقاء ليون.. كريستال بالاس يواجه خطر الاستبعاد من الدوري الأوروبي

يواجه كريستال بالاس خطر الاستبعاد من المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي.

ونجح كريستال بالاس في الفوز ببطولة كأس الاتحاد الأوروبي الموسم الماضي، ليضمن مقعده الأوروبي.

وقد يستبعد كريستال بالاس من المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي بسبب قواعد ملكية الأندية المتعددة التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تمنع مشاركة فريقين في بطولة واحدة يتقاسمان نفس الملكية.

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم استمرار ليون في الدوري الممتاز بعد قبول استئنافه ضد المشاكل المالية التي أضرت بالفريق الفرنسي وهددت مشاركاته الأوروبية.

وجاء ذلك بسبب الأزمة المالية الضخمة التي أضرت بالفريق، حيث تجاوزت الديون 500 مليون يورو، وتم رفع هذه العقوبة لاحقًا عندما وافق مدققو حسابات النادي على الحسابات بفارق ضئيل، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حذر من أن أولمبيك ليون سيظل تحت المراقبة الدقيقة في المستقبل.

وأنهى ليون الدوري الفرنسي بالمركز السادس برصيد 57 نقطة، حيث حقق الفريق 17 انتصار، و6 تعادلات.

ورغم موافقة شركة الاستثمار الأميركية "إيجل فوتبول هولدنج" ومالكها جون تكستور مالك نادي ليون الفرنسي على بيع أسهمه في نادي كريستال بالاس إلى مالك نادي نيويورك جيتس، إلا أن عدم التزامه بالموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأوروبي لبيع حصته، قد يعد خرقا لقواعده.

وقال نادي ليون في بيان: "يرحب نادي أولمبيك ليون بالقرار الذي اتخذته رابطة الدوري الفرنسي اليوم بإبقاء النادي في الدوري الأول"، بعدما وافق على التنازل عن مكانه في الدوري الأوروبي في حال هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وينتظر كريستال بالاس القرار النهائي للاتحاد الأوروبي (يويفا) بشأن أزمة مشاركته مع احتمالية انتقاله للعب دوري المؤتمر الأوروبي، على أن يتأهل نوتينجهام فورست إلى الدوري الأوروبي بدلا منه.