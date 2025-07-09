اتحاد الكرة يعلن إجراء قرعة دوري السيدات 17 يوليو

أعلن اتحاد الكرة إجراء قرعة دوري السيدات لكرة القدم يوم الخميس 17 يوليو الجاري.

ومن المقرر إجراء القرعة بمقر الاتحاد بالجزيرة ظهر 17 يوليو الجاري.

وينطلق دوري الموسم المقبل لكرة القدم النسائية بمشاركة 17 فريقا.

وكان فريق مسار قد حقق لقب النسخة الأخيرة من مسابقة دوري السيدات.

بينما حقق فريق الأهلي لقب كأس مصر.

ومن المقرر إقامة كأس السوبر للسيدات بين مسار والأهلي قبل انطلاق الموسم.

وجاءت الأندية المشاركة في دوري الموسم المقبل كالآتي:

مسار - الأهلي - الزمالك - وادي دجلة - المقاولون العرب - الطيران - إنبي - البنك الأهلي - زد - بالم هيلز - إس أي كا إف سي - رع - مودرن سبورت - اتحاد بسيون - بيراميدز - المصري - الجونة.