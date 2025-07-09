رغم عدم إعلان الناديين.. كريستو يظهر في تدريبات النجم الساحلي

ظهر محمد الضاوي "كريستو" في تدريبات النجم الساحلي استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن الأهلي وافق على إعارة التونسي إلى النجم الساحلي لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء.

ونشر نادي النجم الساحلي لقطات من تدريبات الفريق استعدادا للموسم المقبل، وظهر كريستو في مران أمس الثلاثاء.

ولم يعلن ناديا الأهلي أو النجم الساحلي انتقال اللاعب بشكل رسمي حتى الآن.

وأشارت تقارير تونسية في وقت سابق إلى أن النجم الساحلي ينتظر فك القيد خلال الأيام المقبلة قبل الإعلان عن الصفقات الجديدة.

وانضم كريستو لصفوف الأهلي مطلع عام 2023 قادما من النجم الساحلي التونسي.

ولعب كريستو البالغ من العمر 21 عاما مع الأهلي 15 مباراة فقط في مختلف البطولات بعدد دقائق 455 دقيقة.

ولم ينجح اللاعب في التسجيل لكنه صنع هدفا.

وبدأ كريستو مسيرته في صفوف النجم الساحلي.

وانتقل اللاعب إلى الأهلي في صفقة تم خصم 940 ألف دولار من قيمتها، في تعويض لغرامة مستحقة ضد النجم الساحلي بسبب انتقال سليمان كوليبالي.

وكان الصفاقسي يملك حق شراء اللاعب مقابل مليون دولار بنهاية إعارته.