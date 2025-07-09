الحُكم على أنشيلوتي بالسجن عاما بسبب التهرب الضريبي

حكمت المحكمة في إسبانيا على كارلو أنشيلوتي المدير الفني السابق لريال مدريد بالسجن لمدة عام بسبب التهرب الضريبي في 2014.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن وكالة الأنباء الإسبانية فإن أنشيلوتي غُرم بـ 386 ألف يورو عن عام 2014 للضرائب الإسبانية.

وفي نفس الوقت تم تبرئته من جريمة مماثلة في 2015.

واتهمت النيابة العامة مدرب ريال مدريد السابق بالاحتيال على الخزانة العامة بـ مليون و62 ألف يورو خلال فترة ولايته الأولى للملكي وهو الإجمالي عن العامين.

وعُقدت المحاكمة في شهر أبريل الماضي في محكمة مدريد.

وطلب المدرب الإيطالي تبرئته وتطبيق الظروف المخففة عليه، بعد تسوية الديون في ديسمبر 2021.

ورحل المدرب الإيطالي عن تدريب الملكي بعد نهاية الموسم المحلي وتولى تدريب منتخب البرازيل في يونيو الماضي.

وساهم أنشيلوتي في تأهل البرازيل لكأس العالم 2026 بعد التعادل مع الإكوادور والفوز على باراجواي.