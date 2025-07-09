صحيفة المنتخب: مدرب الوداد يضغط لضم صلاح مصدق من الزمالك

يصر محمد أمين بنهاشم المدير الفني لفريق الوداد على ضم صلاح مصدق مدافع الزمالك هذا الصيف.

وانضم صلاح مصدق إلى الزمالك في انتقالات يناير 2025 قادما من نهضة الزمامرة.

وكان قد ارتبط اسم صلاح مصدق بالانتقال إلى الوداد في بداية يونيو الماضي خلال فترة كأس العالم للأندية فقط، لكن لم تتم الصفقة في النهاية.

وكشفت صحيفة المنتخب المغربية أن محمد أمين بنهاشم المدير الفني لفريق الوداد يصر على ضم صلاح مصدق مدافع الزمالك.

وأشار التقرير إلى أنه من المرجح رغبة صلاح مصدق بالعودة إلى الدوري المغربي من جديد.

وأوضح التقرير أن صلاح مصدق ينتظر وصول عرض رسمي من الوداد ليحدد مساره سواء بالبقاء مع الزمالك أو الرحيل.

ويشارك الوداد المغربي في منافسات بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل مثل فريق الزمالك.

وضم الزمالك صلاح مصدق مقابل 300 ألف دولار لمدة 3 مواسم ونصف.

وخاض المدافع المغربي البالغ من العمر 27 عاما، 8 مباريات في الدوري، و3 في الكأس، ومباراة في الكونفدرالية الإفريقية.

ولعب المدافع المغربي هذا الموسم قبل الانضمام للزمالك 17 مباراة وسجل هدفين، ليكون إجمالي مبارياته موسم 2024 - 2025، 29 مباراة.

ويحمل صلاح مصدق الجنسيتين المغربية والإسبانية.

ولعب صاحب الـ26 عاما في صفوف نهضة الزمامرة منذ صيف 2024.

وسبق لمصدق اللعب في أندية الفتح الرباطي وحسنية أغادير بالدوري المغربي.