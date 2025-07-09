أثليتك: هندرسون ينهي عقده مع أياكس.. ويدرس بعض العروض

قرر جوردن هندرسون لاعب وسط أياكس أمستردام عدم تمديد عقده مع الفريق الهولندي وأصبح لاعبا حرا، حسب شبكة ذا أثليتك.

عقد هندرسون مع أياكس يتضمن بندا يسمح له بالرحيل مجانا هذا الصيف إذا رغب في تفعيله.

وأوضح التقرير أن هندرسون يدرس عدة عروض من الدوري الإنجليزي الممتاز ومن مختلف أنحاء أوروبا بعد انفصاله عن أياكس.

ويعتزم هندرسون البالغ من العمر 35 عامًا اتخاذ قراره بشأن مستقبله خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويطمح قائد ليفربول السابق في الحصول على دقائق لعب منتظمة، من أجل المشاركة في كأس العالم الصيف المقبل مع منتخب إنجلترا.

قبل أيام، أفادت شبكة سكاي سبورتس أن نادي أولمبيك مارسيليا يهتم بالتعاقد مع جوردن هندرسون لاعب وسط أياكس أمستردام هذا الصيف.

ولفت التقرير إلى أن روبرتو دي زيربي مدرب مارسيليا حريص على التعاقد مع الدولي الإنجليزي.

عقب رحيله من ليفربول في صيف 2023، انضم هندرسون إلى الاتفاق السعودي.

لكنه اتخذ قرارا مفاجئا بالرحيل عن الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير 2024، بعد 6 أشهر فقط من انضمامه للفريق قادما من ليفربول.

وقرر هندرسون فسخ عقده بالتراضي مع الاتفاق وقدم تضحية مالية هائلة من أجل الانتقال لصفوف أياكس، معللا رحيله بعدم الانسجام مع الأجواء بالدوري السعودي.

ووقع هندرسون على عقد يمتد مع أياكس حتى يونيو 2026 لكن يمكنه فسخه في صيف 2025.