الاتحاد الفرنسي يعلن استمرار ليون في الدوري بعد قبول الاستئناف

الأربعاء، 09 يوليه 2025 - 17:21

كتب : FilGoal

أولمبيك ليون

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم استمرار ليون في الدوري الممتاز بعد قبول استئنافه.

وكان قد أقر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في وقت سابق، بالتعاون مع الجهة المسؤولة عن الرقابة المالية، عن هبوط ليون إلى دوري الدرجة الثانية بسبب المشاكل المالية.

وحدث هذا الأمر بسبب المشاكل المالية التي أضرت بالفريق الفرنسي وهددت مشاركاته الأوروبية.

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وقد جاء ذلك بسبب الأزمة المالية الضخمة التي أضرت بالفريق، حيث تجاوزت الديون 500 مليون يورو.

بينما أعلن الاتحاد الفرنسي اليوم الأربعاء في بيان رسمي استمرار ليون في الدوري بعد قبول الاستئناف.

وكان قد حصل الفريق على مهلة من بداية الموسم لحل هذه المشاكل، ولكن لم يقدم الفريق الأدلة الكافية وقتها.

وفي ديسمبر الماضي منع يويفا فريق ليون مؤقتًا من المشاركة في الدوري الأوروبي بعد أن فشلت بياناته المالية لعام 2024 في تلبية معيار الاستمرارية.

وتم رفع هذه العقوبة لاحقًا عندما وافق مدققو حسابات النادي على الحسابات بفارق ضئيل، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حذر من أن أولمبيك ليون سيظل تحت المراقبة الدقيقة في المستقبل

وأنهى ليون الدوري الفرنسي بالمركز السادس برصيد 57 نقطة، حيث حقق الفريق 17 انتصار، و6 تعادلات.

وسبق لليون التتويج بالدوري الفرنسي 7 مرات وكأس فرنسا 5 مرات

الدوري الفرنسي ليون
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