الرياضية: جيسوس يوقع على عقود تدريب النصر يوم الخميس

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة النصر سترسل يوم الخميس العقود الرسمية للمدرب البرتغالي خورخي جيسوس للتوقيع عليها.

وسيوقع جيسوس لمدة موسم فقط، حسب التقرير.

على أن تكون مراسم الإعلان الرسمي عند وصوله للرياض بداية الأسبوع المقبل.

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ويبحث النصر عن مدرب جديد لخلالفة الإيطالي ستيفانو بيولي.

وينتظر أن يتحصل البرتغالي خيسوس على راتب سنوي يقدر بسبعة ملايين دولار تشمل رواتب طاقمه الفني.

ودرب جيسوس الهلال في 99 مباراة في مختلف البطولات، وفاز في 80 منها، بنسبة انتصارات بلغت 80.8٪؜.

جيسوس صاحب الـ70 عاما، تولي تدريب أندية الهلال السعودي، وفنربشخة التركي، وبنفيكا وسبورتنج لشبونة البرتغاليين، وفلامنجو البرازيلي.

ونجح في مسيرته في التتويج بألقاب 3 بطولات دوري مع بنفيكا، وبطولة لكأس البرتغال مع بنفيكا، و6 ألقاب لكأس الرابطة البرتغالية بواقع 5 مع بنفيكا وكأس واحد مع سبورتنج لشبونة، وكأس تركيا مع فنربشخة التركي، والدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادورس مع فلامنجو.

كما فاز مع الهلال ببطولة الدوري مرة، والكأس مرة، والسوبر السعودي 3 مرات.