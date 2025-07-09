الرياضية: جيسوس يوقع على عقود تدريب النصر يوم الخميس
الأربعاء، 09 يوليه 2025 - 17:12
كتب : FilGoal
ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة النصر سترسل يوم الخميس العقود الرسمية للمدرب البرتغالي خورخي جيسوس للتوقيع عليها.
وسيوقع جيسوس لمدة موسم فقط، حسب التقرير.
على أن تكون مراسم الإعلان الرسمي عند وصوله للرياض بداية الأسبوع المقبل.
ويبحث النصر عن مدرب جديد لخلالفة الإيطالي ستيفانو بيولي.
وينتظر أن يتحصل البرتغالي خيسوس على راتب سنوي يقدر بسبعة ملايين دولار تشمل رواتب طاقمه الفني.
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