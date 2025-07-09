القسم الثاني - أيمن عبد العزيز مدربا لـ دايموند.. وجعفر مديرا للكرة

الأربعاء، 09 يوليه 2025 - 16:47

كتب : FilGoal

أيمن عبد العزيز - الزمالك

أعلن نادي دايموند أحد أندية القسم الثاني تعيين أيمن عبد العزيز مدربا جديدا للفريق.

وعمل عبد العزيز خلال الموسم المنصرم مساعدا للبرتغالي بيسيرو ثم أيمن الرمادي في تدريب الزمالك.

وكشف نادي دايموند عن تعيين أيمن عبد العزيز مديرا فنيا وأحمد جعفر مديرا للكرة.

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وجاء تشكيل الجهاز الفني لنادي دايموند كالتالي:

أيمن عبدالعزيز مدير فني

سامح اسماعيل مدرب عام

محمد رزق مدرب مساعد

مازن معد بدني

رامي سراج مدرب حراس مرمي

احمد جعفر مدير كرة

حسن السيد مشرف عام علي قطاع الكره

أحمد السيد مساعد المشرف العام علي قطاع الكره

وسبق لأيمن عبد العزيز تدريب نادي الإنتاج الحربي، كما عمل مساعدا للبرتغالي روي فيتوريا في تدريب منتخب مصر.

أيمن عبد العزيز القسم الثاني
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