الشريعي لـ في الجول: تعثر انتقال كالوشا لـ مودرن بسبب خلافات مالية

الأربعاء، 09 يوليه 2025 - 16:26

كتب : حامد وجدي

أحمد كالوشا - إنبي

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عن تعثر انتقال أحمد خليل كالوشا مدافع الفريق إلى مودرن سبورت.

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن مودرن سبورت توصّل لاتفاق مبدئي مع إدارة إنبي بشأن كالوشا.

وقال أيمن الشريعي رئيس إنبي لـFilGoal.com : "مفاوضات انتقال أحمد كالوشا إلى مودرن سبورت توقفت بسبب خلافات حول المقابل المادي".

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وعلم أن مودرن سبورت عرض دفع 20 مليون جنيه لضم كالوشا، فيما يريد إنبي الحصول على 35 مليون جنيه بالإضافة لمكافآت آخرى.

ويبلغ كالوشا من العمر 26 عامًا، وانضم إلى صفوف إنبي في عام 2022 قادمًا من نادي النصر.

وشارك في 24 مباراة خلال الموسم الماضي بقميص الفريق البترولي، سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا آخر.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن إتمام مودرن سبورت اتفاقه مع نادي المنصورة لضم المدافع محمد يسري، الذي كان هدفًا للزمالك في وقت سابق، إلى جانب التوصل لاتفاق مع كمال السيد، حارس مرمى الإسماعيلي السابق.

كما دعم النادي صفوفه بالتعاقد مع محمد أبو جبل، حارس مرمى البنك الأهلي، ورشاد المتولي، صانع ألعاب بتروجت، بالإضافة إلى ضم عماد حمدي قادمًا من الإسماعيلي، ليصبح ثالث صفقات الفريق الصيفية.

وتأتي هذه التحركات القوية في سوق الانتقالات بعد تعيين مجدي عبد العاطي مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للجزائري عبد الحق بن شيخة.

كالوشا إنبي مودرن سبورت
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