سندرلاند يضم جناحا مغريبا

الأربعاء، 09 يوليه 2025 - 16:17

كتب : FilGoal

شمس الدين طالبي - سندرلاند (الصورة من الموقع الرسمي لسندرلاند)

أعلن نادي سندرلاند يوم الأربعاء تعاقده مع المغربي شمس الدين طالبي قادما من كلوب بروج.

وانضم الجناح البالغ من العمر 20 عامًا إلى سندرلاند بعقد لمدة 5 مواسم.

ولم يكشف سندرلاند عن قيمة الصفقة، لكن تقارير ذكرت أن الصفقة تمت مقابل 23 مليون يورو.

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وقال المغربي في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "أنا متحمس جدًا لوجودي هنا وممتن لفرصة اللعب لهذا النادي".

وأضاف "الدوري الإنجليزي الممتاز هو أكبر وأفضل دوري في العالم، لذا أتطلع إلى بداية مشواري فيه".

وأتم "أعلم أن الجماهير ستدعمني منذ البداية، ولا أطيق الانتظار لرؤيتهم في الملعب".

وتألق طالبي مع بروج في الموسم الماضي حين سجل 7 أهداف وصنع 5 خلال 44 مباراة، بما في ذلك 11 مباراة في دوري أبطال أوروبا.

بعد أن لعب طالبي مع منتخبات بلجيكا على مستوى الشباب، أعلن نيته تمثيل منتخب المغرب الأول في وقت سابق من هذا العام.

شمس الدين طالبي كلوب بروج سندرلاند
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