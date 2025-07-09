مصدر من الزمالك لـ في الجول: تم تحديد موعد جلسة الاستماع في شكوى النادي ضد زيزو

الأربعاء، 09 يوليه 2025 - 15:45

كتب : أحمد شوقي صلاح

الأهلي - أحمد زيزو

كشف مصدر من الزمالك عن مستجدات الشكوى المقدمة من النادي ضد أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي الحالي ولاعبه السابق.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "اتحاد الكرة أخطر الزمالك بتحديد يوم 14 يوليو موعدا لجلسة الاستماع أمام لجنة شؤون اللاعبين في شكواه ضد زيزو".

وأضاف "الزمالك لم يتلقى أي إخطار بوجود شكوى من زيزو ضده".

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وكان FilGoal.com كشف عن تقدم زيزو بشكوى ضد الزمالك للحفاظ على حقوقه ومستحقاته المالية المتأخرة لدى الزمالك.

وجاءت شكوى زيزو ضد الزمالك عن طريق ممثله القانوني طالب فيها بالحصول على مستحقاته المتأخرة المقدرة بـ82 مليون جنيه.

كما طالب في شكواه بالحصول على مكافأة الفوز ببطولة كأس مصر وفقا للائحة الفريق.

وانتقل زيزو إلى النادي الأهلي يوم 6 يونيو بعد نهاية الموسم بيوم واحد، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك.

ووقع زيزو على عقد مدته 4 مواسم مع الأهلي، مع بند يتيح التمديد لموسم إضافي بموافقة الطرفين.

بدأ زيزو مسيرته في نادي ليرس البلجيكي بين عامي (2014–2017): لعب 72 مباراة وسجل 4 أهداف.

ثم انتقل في 2017 إلى ناسيونال ماديرا البرتغالي على سبيل الإعارة (13 مباراة، هدفان)، ثم إلى موريرينسي (2017–2019) الذي شهد تسجيله هدفا واحدا في 25 مباراة.

وانضم إلى الزمالك في يناير 2019 حتى صيف 2024 ولعب معه 263 مباراة وسجل خلالها 87 هدفا وصنع 71 آخرين.

أحمد سيد زيزو الزمالك الدوري المصري الأهلي
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