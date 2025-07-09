فرانكفورت يرد عبر في الجول على أنباء اقتراب إيكيتيكي من ليفربول

الأربعاء، 09 يوليه 2025 - 15:40

كتب : محمود حمدي

عمر مرموش - هوجو إيكيتيكي - فرانكفورت

رد مصدر من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني على الأنباء المتداولة بشان اقتراب الفرنسي هوجو إيكيتيكي من الانتقال لصفوف ليفربول.

وأشارت عدة تقاير إلى اقتراب ليفربول من ضم هوجو إيكيتيكي خاصة بعد وفاة مهاجمه البرتغالي ديوجو جوتا.

وقال باتروش نيدزفيدزكي المسؤول الإعلامي لنادي آينتراخت فرانكفورت لـ FilGoal.com : "انتقال إيكيتيكي لليفربول؟ لا نعلق على أي شائعات تتعلق بالانتقالات. بدأنا اليوم التحضير للموسم الجديد وهوجو إيكيتيكي تدرب معنا".

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وينتهي عقد المهاجم الفرنسي مع فرانكفورت صيف 2029.

ليفربول أبدى اهتمامه بضم إيكيتيكي منذ فترة طويلة قبل أن ينافسه عدد من الأندية الإنجليزية على ضم مهاجم باريس سان جيرمان السابق.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية، أن كل من مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي يتسابقان للحصول على خدمات المهاجم الفرنسي.

حاول تشيلسي الإنجليزي التعاقد مع المهاجم قبل انطلاق كأس العالم للأندية، لكن تردد الفريق اللندني فتح الباب أمام ليفربول ومانشستر يونايتد للدخول بالصفقة.

وتعاقد تشيلسي مع المهاجم الإنجليزي ليام ديلاب، لكن ترى إدارة تشيلسي أن هذا الأمر وحده غير كافي وأنهم يعملوا على تعزيز الفريق بمهاجم مميز للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

ويطلب النادي الألماني 100 مليون يورو من أجل التنازل عن اللاعب، وإذا تم هذا الأمر فستكون الصفقة الأغلى في تاريخ فرانكفورت.

انضم إيكيتيكي لفرانكفورت صيف 2024 قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

شارك اللاعب مع فرانكفورت في 48 مباراة، تمكن من تسجيل 22 هدف، وصناعة 12 آخرين.

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