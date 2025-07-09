تقرير: مارسيليا يتواصل مع أوباميانج من أجل إعادته

ذكر موقع فوت ميركاتو أن نادي أولمبيك مارسيليا تواصل مع بيير إيمريك أوباميانج مهاجم القادسية السعودي من أجل إعادته إلى الفريق هذا الصيف.

وكانت تقارير عديدة قد أفادت بأن نادي القادسية يدرس فسخ عقد أوباميانج مهاجم الفريق بالتراضي.

وأوضح التقرير أن أندية أخرى في الدوري السعودي أبدت اهتمامها بضم المهاجم الجابوني، بالإضافة إلى أندية من الدوري الأمريكي والدوري الإنجليزي، والدوري الإيطالي، والإسباني.

كما يتواجد أوباميانج على رادار بعض أندية الدوري الفرنسي، بينهم مارسيليا.

وأضاف التقرير أن مارسيليا ينتظر خطوة فسخ عقد أوباميانج مع القادسية قبل التحرك لضمه بشكل رسمي.

ويرغب القادسية في فسخ عقد أوباميانج بالتراضي لرغبة النادي في ضم مهاجم أصغر سنا.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 36 عاما إلى القادسية في صيف 2024 قادما من مارسيليا مقابل 9 ملايين يورو.

وتألق أوباميانج بشدة مع القادسية في الموسم المنقضي بالدوري السعودي.

وخاض أوباميانج 36 مباراة مع القادسية وسجل 21 هدفا وصنع 3 آخرين.