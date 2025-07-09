موسيالا يبرئ دوناروما من اتهامات التسبب في إصابته

الأربعاء، 09 يوليه 2025 - 14:23

كتب : FilGoal

تفاعل لاعبي بايرن ميونيخ مع إصابة موسيالا

رفض جمال موسيالا نجم بايرن ميونيخ الاتهامات التي طالت جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان حول التسبب في إصابته.

وتلقى بايرن ميونيخ ضربة موجعة بإصابة جمال موسيالا القوية في خسارة الفريق لربع نهائي كأس العالم للأندية أمام باريس سان جيرمان.

وقال موسيالا في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "أشكر كل رسائل الدعم التي وصلتني منذ الإصابة، العملية الجراحية مرت بسلام".

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وأضاف "لا أحد يُلام. مواقف كهذه تحدث في كرة القدم".

وكان دوناروما قد أكد أنه لم يكن يقصد إيذاء جمال موسيالا خلال لقاء الفريقين.

وقال دوناروما في تصريحات نشرتها صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت: "أنا مصدوم للغاية مما حدث، بالتأكيد لم يكن في نيتي إيذاء موسيالا".

عقب المباراة كتب دوناروما عبر حسابه الشخصي على إنستجرام "موسيالا أتمنى لك الشفاء العاجل".

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وأعلن بايرن ميونيخ تفاصيل الإصابة القوية التي تعرض لها نجمه الشاب جمال موسيالا أمام باريس سان جيرمان.

وأفاد نادي بايرن ميونيخ عبر موقعه: "سيغيب موسيالا لفترة طويلة بعد تعرضه لخلع في الكاحل وكسر في الشظية".

فيما قال ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن: "هذه الإصابة الخطيرة والغياب الطويل صدمة حقيقية لجمال ولنا جميعًا".

وأضاف "غيابه سيؤثر على بايرن ميونيخ بشدة. الجميع يعلم مدى أهمية جمال ودوره المحوري في فريقنا".

وتابع "علاوة على ذلك، فإن التأثير النفسي مرير للغاية، كلنا نشعر به، لقد تعافى جمال للتو من إصابة وسيغيب الآن لفترة طويلة أخرى".

وأتم "سنقدم له كل ما يحتاجه. سندعمه بكل قوة ونكون بجانبه، ونتطلع بالفعل إلى عودته إلى الملعب".

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وذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن جمال موسيالا نجم بايرن ميونيخ سيخضع لعملية جراحية فور وصوله إلى الأراضي الألمانية.

وأوضح التقرير أنه من المقرر أن يصل موسيالا إلى ألمانيا خلال الساعات القليلة القادمة، حيث سيخضع لعملية جراحية على الفور.

وأضاف التقرير أن الدولي الألماني سيغيب عن الملاعب لأربعة أشهر على الأقل.

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وأضاف التقرير أنه كان من الممكن أن تكون الإصابة أسوأ بكثير لو تعرض كاحله للكسر.

وتعرض جمالا موسيالا لاعب بايرن ميونيخ لإصابة عنيفة بعد تدخل قوي من جانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان.

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وحاول دوناروما اللحاق بالكرة قبل أن يصل لها الألماني الشاب لكن الحارس الإيطالي اصطدم بقدم موسيالا الذي سقط أرضا.

وظهر الحارس الإيطالي متأثرا وباكيا أثناء خروجه عقب نهاية الشوط الأول.

وكان بايرن ميونيخ قد أعلن الأسبوع الماضي منح موسيالا القميص رقم 10 بدءا من الموسم المقبل.

صانع الألعاب البالغ 22 عاما خاض الموسم الجاري 43 مباراة سجل 21 هدفا وصنع 8 في جميع المسابقات.

جمال موسيالا جيانلويجي دوناروما بايرن ميونيخ باريس سان جيرمان
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