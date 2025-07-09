تقرير: إنتر يخطط للتعاقد مع أسينسيو
الأربعاء، 09 يوليه 2025 - 13:52
كتب : FilGoal
يخطط إنتر للتعاقد مع الجناح الإسباني ماركو أسينسيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ماركو أسينسيو
النادي : باريس سان جيرمان
وعاد أسينسيو لباريس سان جيرمان بعدما قضى النصف الثاني من الموسم المنصرم معارا إلى أستون فيلا.
وبحسب فوتبول إيطاليا، فإن إنتر يخطط للتعاقد مع ماركو أسينسيو هذا الصيف بعد نهاية إعارته من باريس سان جيرمان لـ أستون فيلا.
وأوضح التقرير ذاته إن إنتر يبحث عن تدعيم مركز الجناح بلاعب صاحب قدرات خاصة، مع الحفاظ على التوازن المالي للفريق.
وينتظر إنتر تحديد باريس سان جيرمان مطالبه للتخلي عن أسينسيو.
ولعب أسينسيو مع باريس سان جيرمان 47 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 11 آخرين.
وسبق لأسينسيو التتويج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات بقميص ريال مدريد وسجل هدفا في نهائي 2017 ضد يوفنتوس.
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