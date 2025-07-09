تقرير: إنتر يخطط للتعاقد مع أسينسيو

الأربعاء، 09 يوليه 2025 - 13:52

كتب : FilGoal

ماركو أسينسيو - أستون فيلا ضد تشيلسي

يخطط إنتر للتعاقد مع الجناح الإسباني ماركو أسينسيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعاد أسينسيو لباريس سان جيرمان بعدما قضى النصف الثاني من الموسم المنصرم معارا إلى أستون فيلا.

وبحسب فوتبول إيطاليا، فإن إنتر يخطط للتعاقد مع ماركو أسينسيو هذا الصيف بعد نهاية إعارته من باريس سان جيرمان لـ أستون فيلا.

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وأوضح التقرير ذاته إن إنتر يبحث عن تدعيم مركز الجناح بلاعب صاحب قدرات خاصة، مع الحفاظ على التوازن المالي للفريق.

وينتظر إنتر تحديد باريس سان جيرمان مطالبه للتخلي عن أسينسيو.

ولعب أسينسيو مع باريس سان جيرمان 47 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 11 آخرين.

وسبق لأسينسيو التتويج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات بقميص ريال مدريد وسجل هدفا في نهائي 2017 ضد يوفنتوس.

ماركو أسينسيو باريس سان جيرمان إنتر
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