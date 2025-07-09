بيدرو نيتو: أتمنى تحقيق لقب كأس العالم للأندية من أجل جوتا

الأربعاء، 09 يوليه 2025 - 13:34

كتب : FilGoal

بيدرو نيتو - تشيلسي

يود بيدرو نيتو لاعب تشيلسي حصد لقب كأس العالم للأندية من أجل صديقه الراحل ديوجو جوتا مهاجم ليفربول الذي لقى حتفه قبل أيام.

وأكد نادي ليفربول وفاة لاعبه البرتغالي ديوجو جوتا صباح الخميس الماضي.

وقال نيتو في تصريحات للصحفيين: "لقد كانت الأيام الماضية صعبة للغاية، وأودّ فقط أن أترك رسالة مفادها أن الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية هو من أجل جوتا ومن أجل شقيقه".

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وأضاف "إنه وقت عصيب بالنسبة لي، يصعب عليّ الحديث عنه، وأتمنى أن أتمكن من تحقيق اللقب من أجله".

وتابع "لكنني أريد أن أهدي هذا الإنجاز له ولعائلته، وأن أظهر دعمي لهم في هذه الأوقات الصعبة".

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ولقى جوتا مصرعه عقب أسبوعين فقط من حفل زفافه الذي أجراه عقب نهاية الموسم المنقضي.

وتوفى جوتا بعمر 28 عاما قبل أيام من استعدادات ليفربول للموسم الجديد.

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وكان جوتا قد انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2020 قادما من ولفرهامبتون.

وخاض جوتا 49 مباراة دولية رفقة المنتخب البرتغالي ونجح في تسجيل 14 هدفا.

وكانت آخر مباريات جوتا مع كرة القدم عند تتويج منتخب البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية يونيو الماضي.

بيدرو نيتو تشيلسي ليفربول ديوجو جوتا
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