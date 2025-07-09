سكاي: إيلانجا يكمل الكشف الطبي مع نيوكاسل

يكمل أنتوني إيلانجا لاعب نوتنجهام فورست للكشف الطبي مع نيوكاسل يونايتد تمهيدا لانتقاله بشكل رسمي.

وتوصل نيوكاسل ونوتنجهام إلى اتفاق بانتقال السويدي أنتوني إيلانجا إلى صفوف الماكبايس، حسب تقارير عديدة.

وأوضحت شبكة سكاي سبورتس أن إيلانجا خضع للجزء الأول من الكشف الطبي، ويكمل الجزء الثاني يوم الأربعاء.

وأفادت التقارير أن نوتنجهام وافق على العرض الأخير الذي قدمه نيوكاسل للحصول على خدمات المهاجم السويدي.

وقدم نيوكاسل عرضا بـ55 مليون جنيه إسترليني، ووافقت إدارة نوتنجهام على عرض الماكبايس الأخير.

ويعمل نيوكاسل على تعزيز صفوف فريقه، وذلك للمنافسة على دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

وانتقل أنتوني إيلانجا إلى نوتنجهام فورست صيف 2023 قادما من مانشستر يونايتد.

وشارك اللاعب مع نوتنجهام فورست في 82 مباراة، وتمكن من تسجيل 11 هدفا وصناعة 21 هدفا.