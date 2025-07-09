دي مارزيو: القادسية السعودي يكثف مفاوضاته مع هداف الدوري الإيطالي

يكثف نادي القادسية السعودي مفاوصاته مع أتلانتا لضم ماتيو ريتيجي هداف الدوري الإيطالي.

ونال ريتيجي جائزة هداف الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم برصيد 25 هدفا.

وكشف الصحفي الإيطالي جينالوكا دي مارزيو عن اقتراب القادسية من حسم صفقة ريتيجي خلال هذا الصيف.

وأوضح دي ماريزو أن القادسية سيقدم عرضا لضم ريتيجي بمقابل يترواح بين 50إلى 60 مليون يورو.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت عدة تقارير إلى اقتراب الجابوني بيير إيمريك أوباميانج من الرحيل عن القادسية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في سكاي سبورتس فإن القادسية يستعد لفسخ عقد أوباميانج بالتراضي لرغبة النادي في ضم مهاجم أصغر سنا.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 36 عاما إلى القادسية في صيف 2024 قادما من مارسيليا مقابل 9 ملايين يورو.