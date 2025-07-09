لاعب الوداد يعدد مكاسب المشاركة في كأس العالم للأندية رغم قسوة الهزائم
الأربعاء، 09 يوليه 2025 - 12:12
كتب : FilGoal
عدد فهد موفي لاعب الوداد المغربي المكاسب التي حققها فريقه من المشاركة في كاس العالم للأندية رغم الهزائم القاسية التي تعرض لها.
وودع الوداد كأس العالم للأندية من دور المجموعات بعدما تلقى 3 هزائم.
وقال فهد موفي لاعب الوداد عبر موقع "لو سبورت 360" المغربي:"الهزائم في كأس العالم للأندية رغم قسوتها إلا أنها كانت مليئة بالدروس التي لا تنسى".
وأضاف "اللعب ضد نجوم عالميين كانت فرصة لتسويق اسم النادي وتجربة استثنائية على كافة المستويات".
وخسر الوداد في الجولة الأولى من المجموعة السابعة أمام مانشستر سيتي 2-0.
وخسر في الجولة الثانية 4-1 على يد يوفنتوس، ثم خسر من العين الإماراتي 2-1 في ختام دور المجموعات.
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